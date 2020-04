Ponsarnau: «Estem lligats de mans però és una bona oportunitat per créixer»

L'entrenador de l'València Basket, Jaume Ponsarnau, ha assegurat que la situació de confinament per l'estat d'alarma per la crisi sanitària de l'COVID 19 és un mal moment per a qualsevol esport però ha destacat que és també una oportunitat per formar-se.

"És un moment molt dur, per a qualsevol esport. Estem lligats de mans, per poder entrenar i competir, tenim un buit però també ens brinda una oportunitat molt bona, d'indagar, d'estudiar, de créixer per ser millors entrenadors ", ha assenyalat Ponsarnau.

Ho ha fet en l'obertura de la xerrada sobre conceptes defensius amb què s'han inaugurat les jornades obertes de formació en línia per a entrenadors que ha organitzat el club valencià per intentar aprofitar aquesta situació.

L'encarregat d'obrir aquestes xerrades ha estat Andreu Casadevall, responsable de formació d'entrenadors de l'Alqueria de l'Basket del club i ho va fer amb "un petit homenatge a una persones que ens va deixar fa pocs dies i que per a tots els que formem part de l'València Basket ha estat i serà un referent, descansi en pau, Martín Labarta".

Ponsarnau s'ha sumat també a l'homenatge a el que va ser durant les últimes 26 temporades delegat de camp de l'València, "un senyor que ha estat el millor ambaixador de valors d'aquest club".

"Tant formant part d'aquesta entitat com quan eres rival tenia una amabilitat i un saber estar enorme. Mai no podrem oblidar-ho ", ha assenyalat Ponsarnau, abans d'arrencar una xerrada preparada "des de la humilitat, perquè aprofiteu el que pugueu o el que vulgueu ".