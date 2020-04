Promouen una sessió de fitnes a tots els municipis de la província de Barcelona

La Diputació de Barcelona se suma a la iniciativa «BCN es mou dins de casa» de l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports, i llança el gran repte esportiu d'una sessió d'activitat física (fitnes) compartida i simultània als balcons, finestres i patis particulars de totes les llars dels municipis de la província de Barcelona.

Així, es convoca la ciutadania el diumenge 12 d'abril, a les 12 del migdia, a una sessió d'uns 3 minuts de durada per assolir la fita del màxim de persones possible fent exercicis d'estiraments, saltant, ballant, movent els braços, pedalant amb bicicleta estàtica..., des de casa seva i d'acord amb les seves possibilitats.

En relació amb aquesta proposta, el diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, David Escudé, ha animat la ciutadania «a participar en el gran repte perquè representa una excel·lent proposta per portar un confinament actiu i promou hàbits de vida saludable entre la població de totes les edats». El repte coincideix amb la celebració a escala internacional del dia Mundial de l'Activitat Física (concretament dilluns passat), una efemèride impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que té com a objectiu conscienciar i informar la població sobre la necessitat d'adquirir hàbits de vida saludables i alertar dels perills del sedentarisme. Amb motiu de l'efemèride, s'ha començat a fer l'acompanyament a les persones que participaran en el repte del fitnes al balcó.

En aquest sentit, s'ha creat una coreografia dissenyada especialment per a l'ocasió i que es posa a disposició de tothom a través del canal de YouTube de BCN. La coreografia s'ha creat amb la cançó Ballarem, del grup Koers, que ha cedit gratuïtament els drets d'autor. Aquesta és una més de les activitats que es proposen per a diumenge vinent. No obstant, el que és important és que tothom, i des de qualsevol municipi, s'animi a participar amb l'activitat que més s'ajusti a les seves possibilitats.



Vídeo i concurs

A més de les persones que surtin al balcó a fer la sessió de fitnes compartida, també s'anima les persones i famílies que facin la sessió que es gravin en vídeo, sigui quina sigui l'activitat que es practiqui, i que ho enviïn al correu BCNesmoudinsdecas@gmail.com per poder participar al concurs ciutadà de vídeos curts.

El concurs de vídeos curts #BCNesmoudinsdecasa és una de les accions de la campanya «Barcelona es mou dins de casa». Els vídeos han de ser de 30 segons de durada màxima, que mostrin com cada família o persona es mou fent esport al seu domicili. El Barcelona Sport Film Festival incorporarà també aquest concurs en l'edició actual, programant una sessió especial per mostrar els millors vídeos realitzats. Es premiaran el dos millors vídeos.