El directiu dimissionari Emili Rousaud acusa que algú ha ficat la mà a la caixa

«Crec que algú ha ficat la mà a la caixa. Pagues un milió d'euros per un treball que té un cost de mercat de 100 mil. Qui ha estat? En absolut és algú de la junta; no sé qui ha estat, però es pot sospitar...». Més clar i contundent, impossible. Aquestes són les acusacions que va fer ahir a Rac1 Emili Rousaud, un dels vicepresidents del Barça que va presentar la dimissió el dia abans. I no només això, sinó que Rousaud va assegurar que, més enllà dels sis membres de la junta que han presentat la seva renúncia, tres més estarien a prop de fer-ho, fet que deixaria pràcticament en escac i mat la figura del president Josep Maria Bartomeu.

Davant de les acusacions, el FC Barcelona va anunciar que farà una auditoria. Segons la nota del Barça, «davant les greus i infundades acusacions fetes per Emili Rousaud, exvicepresident institucional del club, en diferents entrevistes a mitjans informatius, el FC Barcelona nega categòricament qualsevol acció susceptible de ser qualificada de corrupció i, per tant, es reserva la interposició de les accions penals que puguin correspondre».

La dimissió de sis directius és la resposta d'aquest grup de membres de la junta, després que Bartomeu demanés la seva marxa per falta de confiança sobre Emili Rousaud i Enrique Tombas, però també Silvio Elías i Josep Pont.

La sorpresa s'ha produït quan a aquests quatre s'han afegit dos més: Maria Teixidor i Jordi Calsamiglia. Tots ells han dipositat en una notaria una carta de dimissió i posteriorment han comunicat la seva decisió al president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu.

Segons els estatuts, Bartomeu pot continuar amb el seu mandat, que venç el juny del 2021, tot i que aquesta decisió el posa en un compromís, ja que es posa en dubte el seu lideratge, així com la cohesió de l'equip directiu.

L'anomenat Barça Gate per la presumpta utilització d'una empresa per influir negativament en el prestigi en les xarxes socials de jugadors, exjugadors i part de l'entorn del club sense coneixement de part de la directiva ha estat la gota que ha fet vessar el got.

A la carta de comiat dels dimissionaris, els sis directius asseguren que han pres la decisió en veure's incapaços «de revertir els criteris i les formes de gestió del club davant els importants reptes de futur i, especialment, a partir del nou escenari postpandèmia en la qual es preveu una important crisi econòmica».

«Demanem que, una vegada es presenti el resultat de l'auditoria encarregada a PWC –per l'esmentat Barça Gate–, es depurin responsabilitats, així com l'eventual rescabalament patrimonial que correspongui. Com a últim servei al nostre club, recomanem, tan aviat com les circumstàncies ho permetin, convocar unes noves eleccions que permetin, amb tota la autoritats, gestionar el club de la millor manera possible davant els importants reptes del futur més immediat».

Des que el juliol del 2015 va guanyar de forma folgada les eleccions a la presidència del Barcelona, els canvis en la junta directiva de Josep Maria Bartomeu han estat una constant. Sobre un total de 21 components, 11 han presentat la renúncia en un moment o altre i per diferents motius.