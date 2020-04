El Manresa FS presenta una proposta formal a Madrid perquè ampliïn la Segona en dos grups

Encara que amb la incògnita de saber com acabarà la temporada actual, després de l'obligada aturada per la crisi del coronavirus, el Manresa FS, conjuntament amb el Futsal Mataró, ambdós clubs de Segona Divisió B (tercera categoria estatal), han fet una proposta formal al Comitè Nacional de Futbol Sala de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) perquè la Segona Divisió, la categoria de plata del futbol sala, una per sobre de Segona Divisió B, passi a tenir dos grups enlloc d'un, com té ara mateix, per tot Espanya.



El president del Manresa FS, Pere Joan Pusó, ha comentat que «ho vam parlar amb David Ribera, que és el responsable esportiu del Futsal Mataró, i considerem que ara és el moment del canvi. Fa moltes temporades que cap equip català, malgrat guanyar-se el dret de pujar a la pista, acaba assolint la Segona Divisió, i sempre per motius econòmics, fins al punt que ara mateix només hi juga, del territori català, el filial del Barça. Els avantatges, si es fan dos grups, serien molt grans perquè les despeses quedarien molt rebaixades, sobretot pel que fa als desplaçaments. Però això no només per als clubs de Segona Divisió B amb aspiracions de pujar i que la majoria de vegades són reticents a fer-ho, sinó que també per als mateixos clubs que ja militen a la segona categoria, que també es beneficiarien de l'alleugeriment econòmic, i més ara que la crisi per l'estat d'alarma i la pandèmia pot fer minvar els ingressos de les entitats de cara a la propera temporada».

Espanya en dues meitats



La proposta del Manresa FS i del Futsal Mataró preveu «dividir el territori estatal en dues parts, nord i sud, amb dos grups de divuit equips. D'aquesta forma, tres equips de cadascun dels grups actuals de Segona Divisió B assolirien l'ascens. Tant el Futsal Mataró (2n) com el Manresa FS (3r) estarien, segons la classificació actual de Segona B –queden set jornades per disputar-se– en disposició de jugar el play-off d'ascens, segons la reglamentació, encara que caldrà veure si es podrà acabar la competició d'aquesta temporada. Pere Joan Pusó comenta que «no fem aquesta proposta per un benefici directe nostre, sinó que la hem fet per un bé general del futbol sala estatal».



Aquest projecte de reestructuració de les categories, especialment de la Segona Divisió, arriba, per part del Futsal Mataró i del Manresa FS, en un moment de debilitat de la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS), organisme que controla la Primera i la Segona Divisió. Tot sembla indicar que, la temporada que ve, aquestes dues categories passaran a ser controlades pel Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF, que actualment ja organitza la Segona Divisió B i la Divisió d'Honor juvenil. Respecte a la nova proposta, Pusó diu que «he parlat amb el secretari del Peníscola, Manuel Sierra, que ha estat en reunions del comitè, i sembla que aquest no ho veu amb mals ulls, però també entén que difícilment es podrà gestionar per a la temporada que ve, tot i que nosaltres pensem que davant la situació de crisi pel coronavirus seria la solució per pal·liar els molts problemes econòmics que poden tenir els clubs».



A més a més de fer arribar el document al Comitè Nacional de Futbol Sala, el Manresa FS i el Futsal Mataró també han demanat el parer als altres equips de Segona Divisió (són 94 en total) i ja han rebut força mostres de suport.



Un punt important que també ressalta Pere Joan Pusó és que, a més a més de l'estalvi per desplaçaments, si es fa efectiva la proposta de cara a la propera temporada, el Comitè Nacional de Futbol Sala cobrarà unes quotes molt més ajustades d'inscripció en relació amb les que imposava la Lliga Nacional de Futbol Sala, cosa que farà més assequibles els ascensos. Pel que fa al Manresa FS, en cas que pugués pujar, encara no ha estudiat si ho acceptaria: «Ho hauríem de sospesar i fer els corresponents números. De moment encara no estem en aquest estadi, a veure quina és la decisió final», explica Pere Joan Pusó.