El "Barçagate" agita el tauler electoral

Que el 'Barçagate' canviarà l'escenari electoral és una evidència. Fins fa uns pocs dies, el candidat "oficialista" era Emili Rousaud, però la seva dimissió deixa en incògnita les seves aspiracions electorals en una cursa en què hi ha que de moment només hi ha un inscrit: Víctor Font.



VÍCTOR FONT, L'ÚNIC CONFIRMAT

És l'únic que ha confirmat la seva precandidatura per a les eleccions de l'estiu del 2021. Té un as a la màniga: Xavi Hernández; i alguna altra peça més cobejada que de moment no vol revelar. Vol que s'instauri el vot electrònic, però la directiva no està per la labor.



SENSE ROUSAUD, QUI POT SER EL CANDIDAT CONTINUISTA?

Emili Rousaud, que tenia el suport de la directiva per presentar-se a les properes eleccions i amb això eludir l'aval del 15% del pressupost (150 milions d'euros), ja no és a la directiva i es desconeix si segueix amb la seva aposta.

Descartat el vicepresident Jordi Cardoner, que no comptava amb els suports de l'equip directiu, les altres aposta podrien ser Oriol Tomàs i Xavier Vilajoana.

ORIOL TOMÀS I CARULLA, CAMÍ LLIURE

Estava un esglaó per sota de Rousaud, però davant la renúncia d'aquest, la proposta d'Oriol Tomàs pot guanyar terreny. Gran coneixedor del món del futbol -va ser director general de futbol a Espanya i Portugal de Nike-, té un perfil empresarial de primer ordre: és accionista de referència d'Intersport i conseller d'Agrolimen i de GB Foods.



XAVIER VILAJOANA, OPCIÓ B

Va militar en les categories inferiors del Barça. El seu pare va ser directiu amb Núñez i és el responsable de futbol formatiu amateur. Entre el 2003 i el 2005 es va encarregar de la professionalització de l'equip de futbol sala.



JOAN LAPORTA, SÍ O NO?

Va ser president del club entre el 2003 i el 2010 i en la seva última aventura electoral (2015) va caure derrotat per Bartomeu. Des de llavors ha emès senyals sobre una futura candidatura el 2021, tot i que no hi ha res segur.



AGUSTÍ BENEDITO, L'ETERN ASPIRANT

Es va presentar el 2010 i el 2015 i va encapçalar un vot de censura contra Bartomeu el 2017.



TONI FREIXA, ¿SEGONA OPORTUNITAT?

Es va presentar sense èxit a les eleccions del 2015. Havia format part de la junta directiva de Sandro Rosell.



MARIA TEIXIDOR: UNA DONA PRESIDENTA?

Va abandonar per sorpresa la directiva de Bartomeu. Secretària de la junta i responsable del futbol femení, podria convertir-se en cap de llista i si guanya convertir-se en la primera presidenta de la història del club.