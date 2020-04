Gianni Infantino, president de la FIFA, diu que cap partit val més que una vida

El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha recordat que «cap partit de futbol val més que una vida, motiu més que suficient per esperar a reprendre les competicions fins que ho diguin les autoritats». Infantino ha confirmat que l'organisme que dirigeix està preparant «l'ajuda adequada» per pal·liar l'impacte econòmic de l'aturada provocada per la pandèmia del coronavirus.

«La nostra màxima prioritat, el nostre principi emprat per a les nostres competicions i el qual animem a tots a seguir, és que la salut és el primer. Per molt que ho recalqui no és suficient. No val la pena posar en perill cap vida humana per cap partit , per cap competició ni per cap lliga », va dir Infantino en declaracions a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). «Totes les persones del món haurien de tenir això molt clar. Seria més que irresponsable obligar que les competicions es reprenguessin si la situació no és segura al cent per cent. És millor esperar una miqueta més que cór-rer riscos», va afegir el màxim responsable de la FIFA.