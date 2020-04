El bagenc Dan Clotet és segon sub-12 en el Campionat de Catalunya 'on-line'

Aquesta Setmana Santa s'havia de disputar a la Pineda (Vila-seca) el Campionat de Catalunya d'escacs d'edats. El confinament per causa de la pandèmia del coronavirus va fer que fa unes setmanes la Federació Catalana d'Escacs suspengués l'esdeveniment. Els escacs però no s'han aturat. Gràcies a les plataformes on-line, han proliferat tota mena de tornejos, en general de partides ràpides, que han tingut molt bona acollida entre petits i grans. La FCE, finalment, es va decidir a organitzar el primer Campionat de Catalunya d'escacs d'edats on-line. La convocatòria ha estat un èxit, amb més de 500 inscrits, xifra molt similar a la que enregistra el campionat presencial.

El torneig, que s'ha disputat a la plataforma Chess24, s'ha jugat en la modalitat Blitz, amb rondes de 3 minuts per jugador i 2 segons d'increment per moviment en les categories sub-12 a sub-20, 4 minuts amb 3 segons d'increment a la categoria sub-10 i 5 minuts i 3 segons per als sub-8.

En la fase preliminar, els esportistes de cada categoria s'han dividit en dos grups. Cada grup ha disputat dos tornejos d'un màxim de 9 rondes pel sistema suís, d'on han sortit classificats per a vuitens de final els 4 primers de cada torneig. Els 16 classificats d'aquesta ronda han jugat després els vuitens i quarts de final pel sistema de matx individual al millor de 6 partides; i semifinals i final al millor de 8. Els empats en aquesta segona fase es desfeien amb una partida Armaggedon.



Participació de casa nostra

Un bon grup d'escaquistes del Catalònia-Joviat ha pres part en el campionat: Guillem Torres i Nil Carner en sub-8; Hugo Uber i Oriol Nájar en sub-10; Dan Clotet, Pol Torres i Edgar Vázquez en sub-12 i Joan Pérez, Guillem Cabeza i Gerard Espinoza en sub-14. Tots van competir a un gran nivell i cinc d'ells van aconseguir passar a vuitens de finals: Guillem Torres en sub-8 va quedar tercer en la segona ronda classificatòria. Hugo Uber i Oriol Nájar en sub-10, malgrat que aquest darrer va haver de jugar-s'ho tot a la segona ronda després d'experimentar problemes tècnics a la primera. Dan Clotet en sub-12, amb una bona quarta posició en primera ronda. I Joan Pérez, en sub-14, va aconseguir igualment la quarta posició a la segona ronda. Cal destacar que Nil Carné va aconseguir una molt bona sisena posició a la segona ronda sub-8, malgrat ser sub-6.

En la ronda de vuitens de finals van guanyar Guillem Torres, per 4-0, en Climent Ferré del CE Amposta; Hugo Uber, que va imposar-se al seu company d'equip Oriol Nájar per 3,5-1,5; Dan Clotet, es va imposar també per 3,5-1,5 a Marc Lozano del CE Sant Cugat. A banda d'Oriol Nájar, tampoc no va passar ronda Joan Pérez, que va encaixar un 4-0 a mans del número 1 del rànquing sub-14 Gerard Añó (CE Peó Vuit).

A quarts de final ja només quedaven tres jugadors del Catalònia Joviat, en tres categories diferents. Al sub-8 Guillem Torres va perdre el seu matx (4-1) amb Joan Villa (Peona i Peó). Hugo Uber tampoc no va poder superar la seva rival, Irene Planella (CE L'Avenc), que el va vèncer per 4-1. Dan Clotet, al sub-12, va tenir un enfrontament complicat amb Alexander Domene (CE Salou), ja que va començar encaixant un 0-2 i va acabar remuntant de forma espectacular amb un 4-2 al marcador.

Clotet es va convertir en l'únic representant del club manresà a les semifinals. I no va decebre. Va guanyar el sempre dur i imprevisible Pol Ortiz (segon del rànquing català) per un disputat i merescut 5-3, i va aconseguir el pas a la final. L'altre finalista del sub-12 va ser Daniel Salinas (Colon Sabadell Chessy), primer del rànquing català, que es va imposar amb facilitat a Arnau Muntal (CE Cerdanyola) per 5-0. Salinas va continuar intractable a la final, i malgrat que Clotet va jugar bones partides, esgarrapant dues taules, el resultat va ser inapel·lable: 5-1 i campionat per al de Sabadell, mentre que Clotet tornava a pujar al segon graó del podi pocs mesos després d'acabar també segon al Campionat de Catalunya d'actius.