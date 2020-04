Ferran Latorre: «En un camp base tens la sensació d'estar confinat»

L'alpinista català Ferran Latorre –va acompanyar la manresana Núria Picas en la seva primera experiència al Makalu– va afirmar que la sensació d'estar en un campament base és similar a l'actual d'estar confinat per la crisi de la Covid-19; ho ha fet en el marc de les terceres conferències motivacionals WITL Talks at home by DKV, promoguda per la plataforma Where is the limit?, liderada per l'exdirector executiu de GAES Antonio Gassó.

«Quan estàs en un camp base tens la sensació d'estar confinat. Hi havies d'estar de 20 a 30 dies, i no hi ha una data de sortida concreta. El més dur? Les incomoditats, i no poder comunicar-te amb la teva gent, que és bastant dur» , va manifestar en aquesta xerrada motivacional per streaming de les WITL Talks at home.

Ferran Latorre considera que baixar d'una muntanya guarda una certa analogia amb aplanar la corba de la lluita contra la pandèmia de la Covid-19. «Acostumem a tenir més accidents de baixada perquè la consecució de l'objectiu fa que et relaxis. El cansament es va acumulant, i ara que hem fet gairebé el cim de la corba de la Covid-19 queda el més dur, que és mantenir la motivació», va indicar. Latorre, quart alpinista espa-nyol i el primer català que ha escalat les 14 muntanyes de més de 8.000 metres, va recordar que va arribar a romandre en un camp base de l'Everest durant 60 dies, i a més va tenir la pèrdua d'un company.

«He estat 34 vegades confinat, gairebé 6 anys de la meva vida, en un camp base. Hi ha dies en què vas perdent el sentit de pujar i la fase decisiva d'atacar el cim és dura. Vius angoixa, tensió, vols no fallar, hauràs de sortir de la trinxera i donar-ho tot, i aquesta por està flotant», va explicar.

En comparació amb el confinament, l'alpinista català va donar tres claus que s'aplica quan viu en un camp base: «Mantenir la motivació i no deixar-se enfonsar en els àmbits mental i físic, divertir-te i pensar en els objectius per al que ve després. He llegit La Reina de Sud i El nom de la rosa, llibres d'escacs, tutorials de Photoshop, ara estic aprenent alemany i a tocar la bateria... Després de fer cim desitjo tornar a veure 'verd' i l'aigua, tornar a la vida», ha revelat.

A més de Latorre també hi van intervenir Magali Dalix, que des de fa més de 26 anys es dedica a la tècnica i a la perfecció de l'entrenament físic; l'emprenedor Jordi Barri, cofundador de Teresa Carles Healthy Foods; i el metge Xavi Cantó, director mèdic de Catalu-nya i Andorra de DKV Salut.

«La gent abans tenia la necessitat d'expressar que no estava satisfeta amb res. Amb la crisi per la Covid-19, m'ha sorprès l'actitud superpositiva de molts, que, pel seu instint de supervivència, s'han posat a fer esport, a menjar més sa i a portar hàbits més saludables», va apuntar Magali Dalix.