Els prestigiosos Sis Dies d'enduro de Llombardia queden ajornats un any

L'equip estatal d'enduro haurà d'esperar un any per als ISDE

En una altra especialitat del món del motor, l'enduro, els Sis Dies (ISDE) de l'any 2020 queden ajornats per a l'any que ve. Es mantindrà el lloc de celebració (Llombardia i Piemont, a Itàlia) i les dates previstes, del 30 d'agost al 4 de setembre. Així ho ha anunciat la Federació Internacional de Motociclisme. Aquesta competició, considerada com les olimpíades de l'enduro, reuneix milers de pilots arribats de tots els racons del món, així com representants de federacions, mecànics, team mànagers, aficionats, etc. A més, comporta una gran logística que cal preparar mesos abans pel que fa a desplaçaments, hotels, vols, cotxes de lloguer... en una de les curses d'enduro més importants.

El seleccionador estatal, Ivan Cervantes, ha comentat que «és una gran idea que s'ajornin els Sis Dies perquè s'havien de celebrar en un dels focus més grans del virus, la Llombardia».