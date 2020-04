La subhasta de l'ACB recapta 20.500 euros per una samarreta de Nadal

La iniciativa solidària de la Lliga Endesa, 'La millor assistència', va tancar diumenge la subhasta dels 92 tresors de l'esports espanyol (entre ells una samarreta de Chichi Creus amb el TDK Manresa), amb la finalitat de recaptar fons per unir-se a el projecte de 'Creu Roja Respon' que apadrinen Pau Gasol i Rafa Nadal per lluitar contra el coronavirus.

Per aquest diumenge quedaven 15 tresors per licitar, després d'un dissabte d'emocions fortes arribant als 143.000 euros i on l'objecte més preuat va ser una samarreta de Nadal del seu últim títol a Roland Garros, per la qual es va licitar fins als 20.500 euros.

Una altra samarreta de Juan Carlos Navarro o sabatilles de Kobe Bryant o Pau Gasol van ser altres tresors que van animar aquesta subhasta solidària dissabte. Per a aquest diumenge, el plat fort va ser la granota de Carlos Sainz de la seva última carrera amb Renault, adjudicat per 9.050 euros.

De la mateixa manera, molt a prop es va quedar la samarreta que el jugador de l'Atlètic de Madrid Marcos Llorente va fer servir en la victòria del conjunt blanc-a Anfield, just abans que comencés la suspensió d'esdeveniments esportius i el confinament de la societat a casa seva.

En els propers dies s'actualitzarà la xifra definitiva de recaptació de 'La millor assistència' incloent les aportacions directes a la fila zero i qui serà el guanyador de les sabatilles de Stephen Curry, les quals se sortegen entre totes les donacions.

La quantitat final recaptada es donarà a 'La nostra millor victòria', la iniciativa de Nadal i Pau Gasol amb la qual pretenen recaptar un total de 11 milions d'euros entre esportistes espanyols com a forma de tornar el suport de la societat i ajudar a pal·liar les conseqüències del coronavirus.