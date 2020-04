Prioritzar la salut abans que el futbol

Mentre les grans lligues europees discuteixen com reprendran la competició –hi ha molts diners en joc– quan rebin el permís cor-responent de les autoritats sanitàries i governamentals, del futbol modest se'n sap ben poca cosa. I és que la Federació Catalana encara no ha respirat, se suposa que esperant a veure com evoluciona la crisi del coronavirus. A Segona Catalana hi ha, de casa nostra, fins a set equips que hi juguen, Solsona, Joanenc, Gironella, Calaf, Berga, Sallent i San Mauro.

Els seus entrenadors coincideixen a assenyalar que veuen pràcticament impossible que la lliga es pugui reprendre aquesta temporada. En cas que això sigui així, ja hi ha més discrepàncies a l'hora d'entendre com s'han de resoldre les classificacions, i els corresponents ascensos, descensos, etc. El Solsona és ara mateix segon classificat al grup 5 de Segona Catalana; aquesta posició dona dret a la promoció d'ascens a Primera Catalana, un fet que, en cas de confirmar-se, seria històric per a l'entitat solsonina. L'equip el dirigeixen el tàndem format per Joan Corominas i David Andreu. Corominas diu que «n'hem parlat amb el David i tenim clar que a nosaltres ens agradaria defensar la segona posició al camp, jugant tots els partits que queden, això sí, amb seguretat sanitària. Sembla que la federació té tres propostes, la primera és deixar-ho com està ara, amb els ascensos i descensos que pertoquen i, en el cas dels equips que haurien de promocionar, fer pujar per coeficient; una segona solució seria anul·lar la lliga, sense donar-li cap validesa; i la tercera opció seria acabar la competició després de l'estiu i abans de començar una nova lliga. En el cas que es faci efectiva la primera possibilitat, en sortiríem beneficiats per l'esmentat coeficient, però ja he dit que ens agradaria acabar jugant, tot i que ara mateix no sembla viable».



Situació delicada del Sallent

Un equip que té una situació més delicada és el Sallent, que es troba en posició de descens en el grup 4 de Segona Catalana. L'entrenador dels sallentins és Juanma Fernández, que, a causa del coronavirus, encara no s'ha pogut estrenar; ell va substituir Josep Antoni Moreno després del darrer partit que es va jugar el 8 de març, abans de l'aturada obligada. Fernández ha comentat que «només vaig poder fer un entrenament; després van quedar les instal·lacions tancades. Ara veig difícil que es pugui reprendre el campionat. En aquest sentit, crec que el més just seria l'anul·lació de la lliga, perquè no poden fer baixar un equip quan encara falten onze jornades per disputar-se; també entenc que aquest és un desenllaç que no satisfaria els equips que tenen coll avall un ascens. Potser es veuria millor que hi hagi ascensos però no descensos, encara que s'hagin d'ampliar els grups de cara a la temporada següent».



Classificacions còmodes

Oriol Hontangas, entrenador del Calaf, és del parer de «donar per acabades les competicions perquè ara mateix el primer és la salut, cal ser coherent. A partir d'aquí potser sí que el més just seria premiar amb ascensos els equips que ho han fet molt bé, però no tinc tan clar que hi hagi d'haver descensos». El Calaf és un equip classificat en la zona tranquil·la del grup 4 de Segona Catalana, com també el Joanenc. El tècnic dels groguets, Abel Arisa, ha comentat que «la nostra prioritat ha estat aquests dies acompanyar els jugadors, no només perquè puguin mantenir un bon estat físic, sinó també emocional. Què faran amb els campionats? Està en mans de la federació. Cor-ren moltes informacions per les xarxes socials, també la que diu que es podrien acabar les lligues a partir del setembre, igualment es diu que la mútua està molt interessada a acabar els campionats perquè sense partits no hi ha lesionats. Acabar ara al juny seria temerari perquè els jugadors necessiten una pretemporada i, a més, qui sap en quin estat anímic arribaran els futbolistes després de tot el que està passant».

Xavi Díaz és el tècnic del Gironella, un altre equip amb una classificació força còmoda al grup 4 de Segona Catalana. Díaz també pensa que «no tornarem a jugar, entre altres coses perquè els jugadors estan fora de forma i necessitarien una pretemporada per engegar. Tampoc econòmicament crec que interessi als clubs tornar a competir. No ho veig just, però crec que la federació tirarà pel dret i anul·larà aquesta temporada». El Berga, ara en posició de permanència, ha fet una lliga irregular. Joan Prat, el seu tècnic, reconeix que «en el nostre cas no hem estat bé, però també és cert que hem tingut molt mala sort i ara estaríem salvats. Penso que és una situació complicada per a la federació. Potser seria just comptabilitzar només els partits de la primera volta».