La mecànica de formar-se a distància

Albert Torras treballa aquests dies des de Manresa per continuar formant mecànics de cara al futur escola tècnica de girona

Fer classes a distància aquests dies és més aplicable o menys depenent de la naturalesa dels estudis. Els que són més teòrics es presten a desenvolupar-se sense tants problemes. Però n'hi ha d'altres que són de tipus més pràctic i aquests s'han d'adaptar com es pot. En els dos supòsits treballa aquests dies el manresà Albert Torras, una cara coneguda del motociclisme de casa nostra, mànager de Toni Elías quan aquest va guanyar el Mundial de Moto2.

Torras és el responsable de l'estructura de competició de la prestigiosa Escola Tècnica de Girona (ETG Racing), que forma tècnics i mecànics de curses de velocitat per al futur. Aquests dies ja se les han hagudes d'empescar per mantenir els seus cursos en marxa, a part de pensar en un retorn als circuits, necessari per completar la formació dels seus alumnes, que serà molt diferent al que s'ha viscut fins ara.



Tres anys de formació

Els orígens de Torras són a la fàbrica de recanvis TJT, creada pel seu pare. Quan s'hi va incorporar, va convertir una infraestructura que feia peces per a marques com Bultaco, Ossa, Derbi i Montesa a la producció per a motos de competició, en l'intent de superar una crisi que va arrasar algunes d'aquestes escuderies.

Aquesta evolució el va dur a crear equips que participaven en campionats de Catalunya o d'Espanya i també va assumir funcions de mànager, del mateix Elías i del navassenc Francesc Cuchar-rera, per posar-ne dos exemples.

Des del 2013, Torras es va incorporar a temps parcial a l'ETG. «Acumulen trenta anys de funcionament i volien muntar un equip de competició per complementar les pràctiques dels seus alumnes». Ell va ser-ne el responsable i van arribar èxits, alguns de mediàtics com la victòria de la pilot murciana Ana Carrasco en una cursa de Superbikes a Portugal. «A part, en els últims anys també hem creat campionats per a nens com el PromoRACC o la Copa Yamaha», que havia de començar ara.

El perfil de l'alumne de l'ETG és «gent jove, que ha acabat el batxillerat o algun grau mitjà de mecànica. Hi ha estudis de dos anys, després dels quals surten amb el títol de tècnic especialista en competició, i un darrer any de màster, en què ja aprenen telemetria, gestió electrònica de centraletes i gestió d'equip» per poder-ne dirigir un.



Traslladar les pràctiques

Aquests dies, els 54 alumnes de l'escola, molts dels quals venen de punts allunyats del territori estatal, estan confinats a casa. «Vam deixar de fer classes el 13 de març i el 17 ja vam engegar la possibilitat d'impartir classe a distància. Ens connectem a la plataforma Alexia i allà hi poden penjar els treballs en un termini determinat. A més, fem aules virtuals unidireccionals seguint els mateixos horaris que si fóssim a Girona».

El problema és la part pràctica. «Les nostres assignatures tenen entre el 40 i el 60% de part pràctica i aquesta l'haurem de deixar per quan es pugui tornar a córrer. De moment fem tota la teòrica. Ens han dit que a partir del 29 de juny es podria reprendre el campionat d'Espanya. Com que els nostres estudiants ja estan acostumats a sacrificar vacances i caps de setmana, ja que les competicions són a l'estiu, allargarem el curs i les farem llavors».

Unes curses que vaticina que seran molt diferents. «Entre les mesures que ens han comentat hi ha que només hi pot haver dues persones i el pilot al box. Seran a porta tancada i es restringirà la presència d'assistents al pàdoc». Torras opina que «en el mundial de MotoGP serà molt difícil que puguin córrer, ja que van a molts països i amb pilots de moltes nacionalitats amb normes diferents». Mentrestant, l'ETG agafa la mecànica d'anar avançant feina per quan tot torni a rodar bé.