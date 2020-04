Setién: «He somiat guanyar la Champions i passejar la copa entre vaques a Liencres»

L'entrenador del 'FC Barcelona, Quique Setién, ha dit aquest dimecres que alguna vegada ha somiat guanyar la Lliga de Campions i ensenyar-la al seu poble (Liencres, Cantàbria) entre vaques.

"Ja ho he dit als jugadors: que jo tinc molta pressa i que no hi ha temps per perdre. I que m'agradaria guanyar o la Champions o Laliga, i si pot ser les dues, molt millor, evidentment. És clar que ho he somiat, i passejar-me per Liencres, amb les vaques, amb la Copa, eh?, amb la Champions per allà, ensenyant-la", ha dit el tècnic somrient, en una entrevista a TV3.



Setién ja va aparèixer ahir als mitjans de club, quan va dirigir una reunió telemàtica amb els seus jugadors, i va ser l'únic que va adornar l'entorn, perquè va aparèixer a la pantalla amb una fotografia d'un lloc paradisíac, amb palmeres darrere seu.

Setién acaba contracte d'aquí a un any i mig (juny de l'2021), quan acaba el mandat del president Josep Maria Bartomeu, i en té un altre de prorrogable que haurà de negociar amb el nou mandatari. Ha dit avui que espera complir tot i, fins i tot, renovar-lo.

Sobre la situació actual i de com es resoldrà Laliga, Setién ha dit el següent: "A mi m'agradaria jugar i quedar campió jugant. Això és obvi. La realitat és que la situació és la que és. No sé si això valdria per atorgar un títol. La realitat és que m'és indiferent. Jo no em sentiré campió encara que tingui dos punts més que quan vaig arribar, que estàvem igualats amb el Madrid".

"El que realment em preocupa és que això se solucioni com més aviat millor. Que puguem sortir i abraçar-nos, i recuperar tota la gent gran que és la que més està patint aquesta situació amb més intensitat, i la resta és supèrflua. Si cal acabar i no es pot jugar ... i si juguem, doncs fenomenal, perquè això ens permetrà mantenir aquesta diferència", ha sentenciat