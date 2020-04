El Tour de França renuncia a començar el proper 27 de juny

El Tour de França no començarà el 27 de juny, tal com s'havia previst originalment, i treballa per trobar una altra data arran de la crisi del coronavirus, segons va confirmar ahir l'organització.

En principi, l'edició d'enguany havia de començar a Niça abans d'hora i avançar dates per tal que els ciclistes tinguessin temps d'afrontar els Jocs Olímpics de Tòquio, que ja van ser traslladats al 2021 ara fa poques setmanes. Però el discurs televisat de dilluns del president de la república, Emmanuel Macron, ho fa impossible.

Macron va avançar que «no serà possible celebrar grans festivals o esdeveniments amb una gran assistència almenys fins a mitjan mes de juliol», a part de dir que les mesures de confinament no es relaxaran a l'Estat francès, com a mínim, fins al proper 11 de maig.

El Tour havia mantingut fins ara les dates previstes i ara caldrà veure si es decideix disputar-lo a l'agost o al setembre, amb la qual cosa envairia les de la Vuelta a Espanya.