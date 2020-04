Fuita d'aigua al gimnàs Duo de Manresa

El gimnàs Duo Cube del carrer Alcalde Armengou de Manresa ha patit aquest matí una fuita d'aigua, com es pot observar en el vídeo que acompanya aquesta notícia informació, que no ha tingut conseqüències importants. Segons fons del centre, tot ha estat un ensurt que ha quedat controlat immediatament, tot i l'aparatositat del raig d'aigua que queia de l'edifici.

El Duo Cube, igual que tots els gimnasos, es troba tancat des del passat 13 de març per culpa de l'inici de la crisi del coronavirus i del posterior decret d'estat d'alarma, que afecta tot aquest tipus de centre. Des d'aquell dia, però, els seus professionals ofereixen classes a través de les xarxes socials per tal que els seus clients, i també els que no ho són, puguin pal·liar en la mesura del possible el fet de deixar-hi d'assistir.