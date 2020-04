L'Igualada Rigat demana donar per finalitzada la temporada

L'Igualada Rigat s'ha adherit al posicionament ja declarat aquesta setmana pel Reus Deportiu i ha fet públic un comunicat en què demana que no s'acabin les competicions d'aquesta temporada, ja que no es donen les condicions mínimes exigibles per fer-ho.

Després dels comunicats emesos per la Federació Espanyola de Patinatge arran de la reunió amb la junta directiva de l'ACHP (Associació Clubs Hoquei Patins) i les diverses propostes per reprendre la competició de l'OK Lliga 2019-2020 l'Itgualada manifesta que:

1. L'Igualada Rigat HC només acceptarà la represa de la competició si es pot disputar en condicions de seguretat i en les condicions sanitàries òptimes perquè no es posi en risc la salut de cap participant i tampoc els aficionats.

2. L'Igualada Rigat HC es troba en aquests moments a la ciutat de Catalunya que va ser epicentre i focus més important de la pandèmia de l'COVID-19 i en les instal·lacions de l'Pavelló de les Comes hi ha instal·lat (per si fos necessari) un hospital de campanya que no serà desmuntat fins que les autoritats sanitàries ho autoritzin, de manera que la pràctica activa de l'esport és inviable.

3. L'Igualada Rigat HC no contempla el fet de disputar l'última jornada de la lliga regular ni els play-offs a porta tancada. La implementació dels play-off tenia com propòsit que els pavellons estiguessin plens de públic. Quin sentit té jugar els partits a porta tancada? A qui beneficia?

4. L'Igualada Rigat HC no accepta jugar partits més enllà de el 30 de juny de 2020 per la lliga 2019-2020 perquè és quan finalitzen els contractes de la majoria dels jugadors i alguns d'ells ja tenen compromisos adquirits amb altres clubs a partir de l' 1 juliol 2020.

5. L'Igualada Rigat HC creu que després de gairebé 6, que poden ser 8, setmanes de confinament no es pot fer una minipretemporada d'únicament 2 setmanes. Segons els tècnics i preparadors físics del nostre club es requereixen entre 4 i 6 setmanes per poder estar en condicions de practicar un esport tan exigent com l'hoquei sobre patins.

Per l'exposat anteriorment, des del Igualada Rigat Hoquei Club no veiem factible i molt poc probable la tornada a la competició aquesta temporada. El reglament i les bases de competició no recullen en cap article que decisions prendre davant d'un supòsit com aquesta pandèmia mundial. Per això el més coherent seria declarar la temporada com a nul·la i començar a planificar la temporada 2020-2021 que tampoc es té la claredat per saber amb exactitud quan podrà iniciar-se.

Els òrgans de decisió de la RFEP hauran de decidir si mantenen els 14 equips de l'OK Lliga en la mateixa categoria, si volen que hi hagi ascensos dels primers classificats de l'OK Lliga Plata i si és possible confeccionar una lliga de 16 o 18 equips per a la temporada 2020-2021, tenint en compte més descensos en aquesta temporada per poder tornar a la lliga de 14 equips la temporada 2021-2022.