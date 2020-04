El Manresa FS confia poder jugar el play-off d'ascens a Segona Divisió

Un altre club afectat per la proposta de la Federació Espanyola de Futbol és el Manresa FS. En el seu cas, juga a la Segona B de futbol sala. L'entitat manresana ja dona per fet que la lliga no tindrà continuïtat i per tant està esperant quina és la determinació definitiva respecte als play-off d'ascens a Segona Divisió. I és que els manresans eren tercers classificats en el moment en què es va aturar la competició el mes passat. Segons la planificació inicial són quatre els equips amb dret a jugar-se l'ascens, que serien l'Hospitalet Bellsport, el Mataró, el Manresa FS i el Barceloneta.

Ahir, els clubs del grup 3 de Segona B havien de mantenir una reunió telemàtica amb els representants del Comitè Nacional de futbol sala, però finalment va quedar anul·lada al·legant, l'estament federatiu, no tenir encara clar els detalls de procediment de la proposta de la RFEF.

L'entrenador del Manresa FS, Sito Ribera, ha comentat que «tant de bo ens deixin jugar el play-off, tot i que ara mateix no en coneixem cap detall. No sabem si es jugarà en una seu, entre equips de tot Espanya, a un sol partit, ni les dates... La sort és que tots els equips estarem en igualtat de condicions després d'un llarg temps d'inactivitat. Nosaltres teníem una una bona dinàmica de grup, i penso que això, malgrat tants dies de confinament, no ho haurem perdut. Estem parlant d'una plantilla amb una il·lusió gran, com poques he dirigit en la meva carrera esportiva. La llàstima és que no vulguin aprofitar la proposta del Manresa FS i del Mataró d'ampliar la Segona Divisió en dos grups, ara que hi haurà molta incertesa econòmica».