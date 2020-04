Mor als 65 anys Miquel Múrcia, exdirector esportiu del Club Tennis Manresa

El Club Tennis Manresa està de dol. Ahir dimecres va morir per coronavirus, als 65 anys, Miquel Múrcia, exdirector esportiu i monitor de l'entitat. Va aterrar al CT Manresa l'any 1973 i, conjuntament a Pere Muxí (traspassat l'any passat), va crear l'escola de tennis de l'entitat. Miquel Múrcia disposava de tots els títols com a formador a nivell català i estatal, i actualment residia a Castellbisbal. En una segona etapa al CT Manresa, Múrcia va tornar com a monitor el 2008 i el 2014, ja sota el mandat de l'actual president, Anjo Valentí, va passar a ser el director de l'escola del CT Manresa. El 2018 es va prejubilar tot i que fins ara mantenia un estret lligam amb el club. Anjo Valentí comenta que «era una persona molt estimada al club. S'ha de dir que des que ell va agafar la direcció i amb el recolzament de la resta de monitors, el CT Manresa ha aconseguit els seus millors resultats en totes les categories destacant el títol estatal absolut del 2016. En l'actualitat es mantenia vinculat a nosaltres com a membre de l'equip de veterans i també perquè venia a donar classes a un dels nostres jugadors, Marc Monclús. Encara el dia 13 de març, el dia abans d'haver de tancar les instal·lacions, va estar amb nosaltres».