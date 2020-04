Els clubs de Tercera accepten donar per acabada la lliga

La Federació Catalana de futbol ha celebrar ahir dijous, una reunió telemàtica amb els clubs catalans

de Tercera Divisió, al voltant de la proposta de finalització de les categories estatals no professionals realitzada per la

Federació Espanyola de futbol. El president de la FCF, Joan Soteras, acompanyat pel secretari general, Oriol Camacho, va

encapçalar la trobada, on els representants dels equips de la categoria van mostrar un consens ampli per

donar per acabar la temporada, estendre la participació en el play-off d'ascens fins al vuitè classificat i

que no hi hagi descensos.

Durant la reunió per videoconferència, la FCF ha recollir les propostes i aportacions, per elaborar un

informe que serà traslladat als òrgans pertinents de la RFEF, per la seva resolució posterior, tal com

també va ocórrer en el dia anterior amb la reunió mantinguda amb els clubs catalans de Segona Divisió B.

En representació de la FCF, a la vegada, van ser presents en la trobada el vicepresident Jordi Bonet, i

l'administrador general, José Miguel Calle, entre d'altres membres de l'estructura federativa.

Al seu torn, també hi van intervenir el representant dels clubs catalans en la comissió de Tercera Divisió

i president del Santfeliuenc FC, Alberto Prieto, i els presidents i representants de la resta d'equips

catalans a la categoria, el CE Banyoles, la UE Castelldefels, el Cerdanyola del Vallès FC, el CE Europa, la

UE Figueres, l'EC Granollers, la U. At. Horta, el CE L'Hospitalet, el CF Igualada, el CE Manresa, el CF

Peralada, el CF Pobla de Mafumet, el CP San Cristóbal, la UE Sant Andreu, la UE Sants, el Terrassa FC, el

FC Vilafranca i la UE Vilassar de Mar.