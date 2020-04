L'Eurolliga es planteja una fase final amb vuit equips en joc

El director executiu de l'Eurolliga, Jordi Bertomeu, va reconèixer ahir que, tot i que la intenció és acabar la temporada actual en el format de play-off i de final a quatre quan tot sigui segur, preveuen un pla alternatiu que passaria per una final a vuit, a l'estil de la Copa del Rei de bàsquet, amb tots els partits disputats en una sola ciutat.

Sembla que no hi ha dubte que Colònia serà l'escenari de la fase final, tal com estava previst, tot i que Alemanya hagi prohibit esdeveniments amb públic com a mínin fins a final de juny. Colònia també serà la seu de la final a quatre de la Lliga de Campions d'handbol, que ahir es va traslladar al proper desembre.