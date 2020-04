L'Igualada HC vol una temporada nul·la

L'Igualada Rigat Hoquei Club va fer pública ahir una nota en què demana que no es disputi el partit que falta de la fase regular de l'OK Lliga, ni els play-off que haurien hagut de tornar aquesta temporada, ni la Copa del Rei. L'entitat arlequinada no veu possible organitzar-ho tot, tant des del punt de vista sanitari com esportiu, per aconseguir que aquests partits se celebrin durant el mes de juliol, com hauria proposat la Federació Espanyola de Patinatge. Segueix així el camí del Reus Deportiu, que ja s'hi va mostrar en contra, i de l'Associació de Jugadors i Entrenadors, que també es va manifestar en el mateix sentit.

Entre els arguments que esgrimeix l'entitat anoienca –que ara dirigeix una junta gestora, amb Manel Burón al capdavant, a l'espera que es tornin a convocar comicis, un cop que ningú no es va presentar als últims– n'hi ha de diversos tipus. D'una banda, la falta de garanties, per a tots els participants en els partits, d'unes condicions sanitàries idònies, el fet que no hi hagi públic, quan els play-off s'havien creat per omplir els pavellons, la finalització dels contractes de molts jugadors el proper 30 de juny, que no hi hagi temps per fer una pretemporada com Déu mana i, en un apartat més local, les condicions que s'han viscut les últimes setmanes a Igualada, epicentre de la pandèmia a Catalunya.



Massa raons en contra

Així, abans de fer pública la nota, el mateix Burón ja es mostrava contrari a la tesi de disputar l'últim partit que falta per finalitzar la lliga regular, que en el cas de l'Igualada seria a les Comes contra el Palafrugell, i els posteriors play-off, ja que «encara que la situació es pogués aixecar a mitjan maig, amb quinze dies d'entrenament no fas res. La inactivitat que hauran tingut ara no la tenen ni a l'estiu».

A més, segons el seu punt de vista, «quin sentit té jugar unes eliminatòries que vam crear perquè la gent assistís als pavellons, no per fer-los a porta tancada, en què els clubs gastaríem diners i, a sobre, no en podríem ingressar». A sobre, «amb quins jugadors hem de jugar si alguns ja estaran lligats a altres equips?».

En el cas concret d'Igualada, a més, s'hi afegeix el fet que «tenim el pavelló d'hoquei i el de bàsquet com a hospitals de campanya. Ens poden dir d'anar a entrenar-nos a Capellades, però què hi hem d'anar, quatre en un cotxe, que tampoc no es pot?».

Burón apunta que la federació vol evitar haver de tornar diners del cànon d'arbitratges que els clubs paguen a l'inici de la temporada però que el millor, com també diu la nota publicada ahir, seria «establir la classificació tal com està i ampliar la lliga a setze equips, ja que els dos últims, el Lloret i el Vic, no poden baixar perquè no s'ha disputat el play-off de descens, i els dos primers de l'OK Lliga Plata, el Vendrell i el Mataró, també exigiran els seus drets».



No jugar-se la salut

La nota feta pública pel club ahir va rebre el suport dels jugadors, personalitzats en el seu capità, l'igualadí Ton Baliu, qui, de tota manera, també reconeixia que «hi haurà problemes per establir les classificacions. A nosaltres gairebé tant ens fa, perquè hauríem acabat sisens o setens i aniríem a Europa igualment, però entenc els que són a sota, que no tenen per què baixar si faltaven els play-off, o els segons classificats de la segona categoria, que estaven a poc dels primers i tenien possibilitats d'ascens».

De tota manera, Baliu també creu que «en aquestes condicions no es pot jugar. Com ha dit el club, no podem fer pretemporada però, a més, no podem garantir la normativa sanitària de distanciament. Si vas a treballar, no sues ni res, portes mascareta i ho pots fer, però jugant, no».

Ell va intervenir en la reunió telemàtica entre jugadors i federació i no hi va percebre gaire entesa, tot i que és de l'opinió que la gran majoria d'equips i jugadors donen suport a la teoria de no jugar cap més partit. De tota manera, afegia que «segons un missatge que ens acaben de fer arribar des de l'associació de jugadors, sembla que la decisió no serà nostra, ni de la federació. Diuen que serà del Consell Superior d'Esports en una resolució vinculant» per a tots els ens federatius.