La federació de bàsquet dona per finalitzats alguns campionats de base

Els campionats de la categoria sub-21 en avall ja no seguiran aquesta temporada Oscar Bayona

La comissió executiva de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha decidit que, en cas d'aprovar-se un nova pròrroga de l'estat d'alarma, es donaran per finalitzades les competicions no sèniors i no preferents, és a dir:

- Campionats de Catalunya, des de Sots-21 fins a Pre-mini (inclòs l'ESCOBOL) excepte els Preferents

- Campionats Territorials, excepte els Sèniors i Sots 25, on es juga per a l'ascens.

A conseqüència d'aquesta decisió, es procedirà, si és el cas, a l'extorn a cada club de la part proporcional que correspongui tant de les quotes de participació abonades per a la seva inscripció en els Campionats que es donaran per finalitzats, com dels imports de quotes de llicències, a part de presentar la liquidació de les bosses comunes corresponents.

Pel que fa a campionats sèniors i preferents, donat que, pels estudis realitzats, la finalització de la seva fase regular dins aquesta temporada (amb les adaptacions de dates necessàries), no seria possible si es reiniciés més enllà del 17 de maig, caldrà esperar a tenir la certesa de no poder jugar en aquella data, abans de suspendre'ls definitivament

En relació a les competicions FEB amb participació d'equips catalans, s'espera la decisió de la FEB al respecte, doncs influeix, de manera directa, a la que es pugui prendre des de l'FCBQ per als seus campionats propis; caldrà saber si d'EBA i LF2 hi ha descensos i, al mateix temps, si s'acceptaran ascensos a aquestes competicions, i de quina manera.

Finalment, la federació fa saber que s'ha negociat amb les corredories d'assegurances (Aon i Fedesport), l'extorn d'un percentatge de l'import de la prima de l'assegurança esportiva d'aquesta temporada, i que la federació segueix treballant per poder donar resposta a totes les qüestions i situacions que aniran succeint-se, tot cercant la manera més efectiva de com encarar la temporada vinent i així evitar qualsevol enrenou esportiu, organitzatiu o econòmic a les entitats afiliades.