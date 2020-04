L'Igualada Femení obté el dret esportiu d'ascendir a l'OK Lliga

L'Igualada Femení HCP hauria de jugar a l'OK Lliga, la màxima categoria de l'hoquei patins femení estatal, la propera temporada. Així ho determina la decisió feta pública per la federació catalana a última hora de divendres de donar per acabada la competició de Nacional Catalana establint un ascens i afirmant que no hi hagi descensos en les categories que ella gestiona.

Aquesta resolució donaria per acabada la temporada a la segona categoria de l'hoquei femení, sense disputa de play-off, al final de la primera volta de la segona fase de la competició. En aquell moment, el Voltregà B era líder, però no pot pujar perquè té el primer equip a la màxima divisió. El torn correria al segon, que era l'Igualada.

Tot i que la normativa queda clara, des del club volen ser prudents i,a més, caldrà saber què n'opina la federació espanyola. L'Igualada Femení passaria de jugar una competició catalana a una d'estatal i encara no s'ha dictaminat com s'acabarà l'OK Lliga i si hi haurà descensos. Si no n'hi ha, la temporada que ve hi hauria una lliga amb un nombre senars d'equips si puja l'Igualada.

Sense celebrar-ho, encara

Davant d'aquesta situació, el president de l'Igualada Femení, Jordi Besa, explicava que "estem esperant un comunicat oficial de les dues federacions que especifiqui" si hi ha ascens perquè "la informació d'ahir és incerta en tots els aspectes, també en l'esportiu. La federació espanyola està, juntament amb la resta de federacions nacionals esportives, determinant amb el Consell Superior d'Esports com han d'evolucionar les competicions federades".

De tota manera, és conscient que "la federació catalana dona per fet el nostre ascens de manera oficiosa. Això sí, nosaltres preferim esperar la confirmació de part de la federació espanyola". I és que l'OK Lliga tampoc no se sap com s'acabarà. Encara falten entre sis i deu partits, depenent dels equips, per finalitzar la fase regular d'un torneig que juguen catorze equips. Ara mateix, l'última posició és per a l'Areces, amb només 4 punts, cinc menys que el Cuencas Mineras i a vuit de Las Rozas, El conjunt asturià està, per tant, molt despenjat, però no encara matemàticament descendit.

Ascensos del Capellades i del Montbui

La determinació de la federació catalana també ha donat per acabades tota la resta de competicions amb tot un seguit de casuístiques depenent de quina sigui i de quin moment de temporada visquessin. El que sí que queda clar és que hi ha equips que ja han pujat. És el cas del Capellades, que tenia onze punts de marge sobre el Cerdanyola i jugarà la temporada vinent a l'OK Plata masculina. Per la seva banda, el Montbui puja a Primera Catalana masculina en detriment del Masquefa, que era líder ara però no al final de la primera volta.