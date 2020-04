Tancat per vacances fora de temporada

Les reduccions de sou i els expedients de regulació temporals d'ocupació, els ERTO, han estat a l'ordre del dia de la majoria d'entitats esportives en les últimes setmanes. La crisi sanitària i l'aturada de l'activitat han provocat que molts clubs hi hagin hagut de recórrer per no perdre tants diners. Els jugadors i la resta dels treballadors els han acceptat amb més o menys mala gana, en cas que s'hagin produït, i semblava que no hi havia cap altra solució. Fins que va arribar l'Almeria i va plantejar una alternativa: avançar les vacances d'estiu i fer-les ara.

Els andalusos van canviar d'amo l'estiu passat. Turki al-Sheikh, home de confiança del príncep hereu d'Aràbia Saudita, Mohamed bin Salman, es va convertir en propietari del club en quedar-se'n el 96% de les accions per 20 milions d'euros. Va fitxar un nou entrenador, el portuguès Pedro Emanuel, i l'Almeria va començar la lliga com un tret, en direcció a Primera Divisió. Ara l'equip és tercer, a cinc punts de la segona posició, d'ascens directe, que ocupa el Saragossa.



Una bona solució per a tothom

A la plantilla blanc-i-vermella un dels homes més utilitzats aquesta temporada és manresà. Ivan Martos, sorgit del planter del Gimnàstic i amb pas previ per la Damm i el Barça, va ser captat per l'Almeria l'estiu del 2013, quan tenia setze anys. Va actuar en els juvenils i en el filial fins que el curs passat li va arribar l'oportunitat de debutar amb el primer equip, tot i que encara tenia fitxa del segon. El seu rendiment va ser immediat, va contribuir a la salvació i aquesta temporada ha estat un dels fixos per als dos entrenadors que han passat per la banqueta. En lliga només s'ha perdut dos enfrontaments, per sanció, i hi ha combinat la seva posició natural, la de lateral esquerre, amb la de central. Aquests dies Martos és al seu pis de la ciutat andalusa en una situació estranya. Oficialment, està de vacances, però no en pot gaudir com si fossin al juny o al juliol de qualsevol any i s'ha de mantenir en forma per quan tot torni a arrencar.

Respecte de la solució presa, explica que «el club ho va plantejar als capitans i aquests ens ho van traslladar i ho vam acceptar. Per evitar un ERTO, que hauria afectat també els treballadors de l'entitat, hem modificat el calendari i fem vacances ara. No fa cara que haguem de tornar abans del 4 de maig [data en la qual les acaben], però si fos necessari, ens hem d'anar mantenint en forma per tornar a la competició».

Martos explica que la majoria dels seus companys són a la ciutat i que «ara no ens estan tan a sobre com si haguéssim d'entrenar-nos i no féssim vacances, però sí que ens han avisat que no podem perdre gaire la forma».



El gimnàs a casa

Ell, particulament, juga amb avantatge en aquesta situació. «Al bloc de pisos en què visc hi ha un gimnàs comunitari a la planta baixa. Per això, en puc agafar material, el pujo a casa i puc anar variant els exercicis». El seu estat de forma estava sent positiu fins al moment en què es va aturar la lliga, després de vèncer per 4-0 el Deportivo de la Corunya. «Sí que és cert que havia jugat molts partits i potser necessitava una mica de descans. El problema és que està sent massa llarg i quan puguem tornar ho farem tots fora de forma, segurament».



Es pot allargar la competició

A Segona encara falten onze jornades per acabar la lliga. El tercer lloc actual de l'Almeria l'obligaria a disputar els play-off d'ascens a Primera, amb la qual cosa podria haver d'arribar a disputar fins a quinze partits. Martos creu que «s'ho hauran de mirar bé i adaptar el calendari a totes les situacions. Aquests dies es diuen moltes coses, que si agafaran els resultats de la primera volta, o que deixaran la classificació com fins ara, si no es pot acabar, però seria injust. S'hauria d'acabar la competició».

I és que a Almeria hi ha molta animació a l'equip. «A l'estiu, amb el canvi de propietat hi va haver dubtes perquè va ser poc abans de començar la lliga. La gent estava nerviosa, però les coses es van començar a fer bé i, tot i que hem tingut alts i baixos, som a la part de dalt i amb molta il·lusió per pujar». L'intent serà, pel que sembla, força després d'aixecar el rètol de «tancat per vacances» que ara llueix al club.