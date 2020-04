La catalana de bàsquet clourà tornejos si s'allarga l'alarma

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha decidit que, si s'aprova un nova pròrroga de l'estat d'alarma, es donaran per finalitzades les competicions no sèniors i no preferents, és a dir: Campionats de Catalunya, des de Sots-21 fins a Pre-mini (inclòs l'Escobol) excepte els Preferents i els Campionats Territorials, excepte els Sèniors i Sots 25, on es juga per a l'ascens.

Pel que fa a campionats sèniors i preferents, no es podrien jugar si s'haguessin de reprendre més enllà del 17 de maig. En relació amb les competicions FEB amb participació d'equips catalans, caldrà saber abans quina decisió prendrà la federació espanyola.