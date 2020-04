L'assemblea de l'ACB confirma que el Baxi Manresa ja pot agafar les vacances

El Baxi Manresa ha donat per acabada avui mateix la temporada 2019/2020. L'assemblea extraordinària de l'ACB ha aprovat la proposta de jugar-se una fase final de la competició de lliga amb els dotze primers classificats en el moment de l'aturada per la crisi del coronavirus.

En aquell moment, l'equip de Pedro Martínez era tretzè, però empatat a victòries amb el Joventut i el Monbus Obradoiro. La classificació de l'ACB deixa els verd-i-negres dotzens, i per tant, classificats per a l'esmentada fase final. El fet que encara faltessin per jugar un Baxi-Penya i un Obradoiro-Joventut provoca que s'hagi de recórrer al bàsquet average general i, en aquest, l'equip de Badalona té un diferencial favorable de deu punts respecte del bagenc.

Així, s'han classificat el Barça, el Reial Madrid, el Casademont Saragossa, l'Iberostar Tenerife, el Retabet Bilbao, el MoraBanc Andorra, el València Basket. el Kirolbet Baskonia, l'Unicaja, el San Pablo Burgos, l'Herbalife Gran Canària i el Joventut de Badalona. A més a més del Baxi Manresa, queden fora el Monbus Obradoiro, el Betis, l'UCAM Múrcia, el Fuenlabrada i l'Estudiantes.

Aquesta fase final es jugarà en una sola seu amb els dotze equips distribuits en dos grups de sis; els dos primers disputarien les semifinals i els vencedors, la final. L'ACB esperarà fins el dia 31 de maig abans de determinar si es juga o es cancela definitivament la competició. En la reunió d'avui s'ha determinat que no hi haurà descensos però no ha quedat clar si dos equips de la LEB Or pujaran i per tant, si la temporada que ve, l'ACB grup serà de 20 equips.