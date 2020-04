La lliga es podria acabar avui per al Baxi

Els clubs de l'ACB es reuniran avui telemàticament en una trobada que pot deixar més aclarit que fins ara com serà el tram final de la temporada 2019-20. Davant de la impossibilitat de començar a jugar en poques setmanes, i dels conflictes de dates que poden sorgir a l'estiu amb l'Eurolliga i l'Eurocup, sembla que la patronal tindria la intenció de plantejar una fase final, en seu única, que escurçaria els terminis. I en els termes que es plantejaria, deixaria fora de la competició el Baxi per només deu punts.

Així, segons informava aquest cap de setmana el periodista Ignacio Ojeda, el president de l'ACB, Antonio Martín, ha sondejat els clubs amb una planificació que preveuria una única seu amb dotze equips. Hi hauria dos grups de sis equips cadascun i el primer es classificaria per a la final. Aquesta final seria en format de play-off a cinc partits i no hi hauria descensos. Tota la competició començaria el 15 de juny. El mateix Ojeda admet que seria una operació «complexa», però que és la que proposarà avui l'ACB.



Punts a solucionar

Aquest plantejament, a part de ser qüestionable sobre si es pot organitzar en tan poc temps, deixa una qüestió clara per al Baxi Manresa. L'equip de Pedro Martínez era tretzè en el moment de la inter-rupció, però empatat a victòries amb el Joventut i el Monbus Obradoiro. La classificació de l'ACB deixa els verd-i-negres dotzens, i per tant classificats per a aquesta hipotètica fase final. El fet que encara faltessin per jugar un Baxi-Penya i un Obradoiro-Joventut provoca que s'hagi de recórrer al bàsquet average general i, en aquest, l'equip de Badalona té un diferencial favorable de deu punts respecte del bagenc. Per tant, el Baxi podria donar per acabada la temporada avui mateix, en cas que els clubs aprovessin aquesta proposta.

De tota manera, la solució planteja una sèrie de circumstàncies a solucionar. Els sis clubs que ja no jugarien cap altre partit quedarien en una situació molt difícil econòmicament. A la falta d'ingressos per taquilla, caldria negociar el repartiment televisiu i també, se suposa, una indemnització per compensar-los pels partits que no jugarien. A més, el Baxi va aplicar fa unes setmanes un expedient temporal de regulació, però disposa de tota la plantilla a Manresa, excepte Eulis Báez, que és a Canàries, amb l'esperança que la lliga es pogués reprendre en un període de temps assumible.



Els dos últims, contents

La proposta de l'ACB, en canvi, seria molt ben rebuda pels dos equips de la Comunitat de Madrid que es troben en zona de descens. El Montakit Fuenlabrada, que té un partit menys jugat, ja va deixar marxar els seus jugadors tot just després d'esclatar la crisi i tant l'equip del sud de la capital com el Movistar Estudiantes aplaudirien amb una solució que no preveu descensos i que, per tant, els deixaria de nou a l'ACB.

Tot i això, cal tenir en compte que aquesta és només una proposta i que cal veure si s'accepta. La incertesa projecta ara mateix molts escenaris, però la reunió d'avui pot marcar un camí més o menys definitiu.