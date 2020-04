Andrés Iniesta: «No amago que m'agradaria tornar al Barça, quan estigui preparat»

L'exblaugrana Andrés Iniesta ha assegurat que veu a Iker Casillas com una persona "capacitada" per estar al capdavant de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), i ha afirmat que el FC Barcelona porta un temps en què "situacions extraesportives són normalitat ", i espera que amb l'aturada per la pandèmia de coronavirus" tot torni a la calma ".

"Amb Iker hi he parlat, però no d'això. Què pinto jo a la Federació? Si és el seu desig i té convenciment, tots veiem en Iker una persona capacitada per ser-hi, de manera que és i pel que ha representat. Si està convençut que pot fer-ho bé, per què no anem a atorgar-li aquest moment? ", ha declarat en una entrevista al programa el Larguero de la Cadena SER.

A més, el de Fuentealbilla va reconèixer que espera poder formar-se com a entrenador quan pengi les botes. "Crec que intentaré acabar d'entrenador. Amb el pas del temps em va agradant més la idea, em sento identificat amb aquesta figura", va dir. "Si Déu vol i no passa res, intentaré jugar dos anys més. No m'amago amb la idea que m'agradaria tornar al Barça en algun moment de la meva vida, quan estigui preparat", va afirmar sobre la idea de tornar a el club català.

Sobre les polèmiques a la directiva culer, amb sis dimissions fa un parell de setmanes per l'escàndol 'Barçagate', el manxec ha lamentat que s'estiguin convertint en una cosa normal. "He viscut algunes èpoques que no eren fàcils. Quan alguna cosa surt malament, surten 15 seguides. Porten un temps en què situacions extraesportives són normalitat, i això és molt perillós. Espero que amb aquesta aturada tot torni a la calma", ha expressat.

Precisament, Iniesta va assegurar que la crisi provocada per la COVID-19 canviarà les coses en el món del futbol. "Evidentment que tot repercuteix, el futbol i els esports no viuen exempts del que passa a la societat. Segurament hi haurà canvis, igual que hi haurà canvis a nivell de societat en el futur", va exposar.

El exbarcelonista va relatar la seva vida al Japó, ara amb la lliga parada. "Faig alguna part física a casa, i hi ha dies que fem videotrucada tot l'equip amb el preparador físic. Visc en una illa i hi ha camins on es pot córrer, alguns matins vam sortir", ha indicat.

"Ens hem passat tres mesos de calma, fent vida gairebé normal, encara que els col·legis i els esdeveniments es van parar des del principi. Fa una setmana, després d'augmentar els casos, van donar l'ordre de confinar-i tancar restaurants", ha manifestat.

En aquest sentit, ha assegurat que aquesta situació "ha de canviar-nos, des de simples protocols d'higiene a les escoles". "Aquí a Japó l'experiència d'higiene, de rentar-se les mans i de portar mascaretes, s'aprèn des de petit. És una cosa guanyat aquí. Aquestes coses són les que tindran entrant a nivell global", ha subratllat.

En un altre ordre de coses, Iniesta va parlar de l'documental sobre la seva vida, 'L'heroi inesperat', que s'estrenarà a Rakuten TV aquest dijous. "No podeu imaginar l'orgull que sento a l'veure aquest documental, com em vaig sentir a l'anar-me'n de Fuentealbilla, a l'anar-me'n de l'Barcelona als 35 anys. És un documental de cinema i em segueix emocionant. Cada dia penso que sóc un afortunat", va afirmar .

La depressió que va patir el 2010 és un dels punts més durs dl 'documental. "Jo ho vaig passar molt malament, els que estan més a prop meu ho saben, són situacions molt desagradables. Mai vaig deixar de voler anar a entrenar, sabia que un dia era sumar. Amb tota la gent que tenia al costat vaig sortir per ser millor" , ha assegurat.

"Desitjava que arribés la nit perquè prenia una medicació i descansava. Vaig tenir la sort de tenir la grandíssima família que tinc, la meva dona no es va separar ni un moment de mi. Aquestes persones i la gent que t'envolta són les que donen sentit a tot ", va continuar.

En aquest sentit, li alegra que la seva experiència hagi servit a altres per recuperar-se. "Ho crec i ho sé perquè m'ho han dit persones que es dediquen; veient declaracions, s'han animat. Conte meva vida i les meves experiències, amb les coses bones i dolentes. Si he ajudat, doblement feliç de que sigui així" , va relatar.

D'altra banda, ha qualificat el gol de Stamford Bridge, que va donar el pas al FC Barcelona a la final de la 'Champions' de 2009, com el "punt més àlgid" de la seva carrera esportiva, abans de recordar com va transmetre tranquil·litat a Pep Guardiola després dels dos ensopegades amb què va començar la seva etapa. "L'únic que li volia transmetre era la confiança que teníem. A nivell personal, Guardiola sempre ha estat un mirall, va ser una motivació extra que fos el nostre entrenador. I les coses van sortir com van sortir", va dir sobre la temporada del primer triplet blaugrana.