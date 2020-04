L'assemblea de l'ACB confirma les vacances avançades per al Baxi Manresa

El Baxi Manresa és de vacances des d'ahir, amb la temporada 2019/2020 acabada. L'assemblea extraordinària de l'Associació de Clubs de Bàsquet (telemàtica) va aprovar la proposta de jugar (en cas que sigui possible) una fase final de la competició de lliga amb els dotze primers classificats en el moment de l'aturada per la crisi del coronavirus.

Després de la derrota amb el Betis en la jornada 23 el dissabte 7 de març (la darrera abans de ser decretat l'estat d'alarma), l'equip de Pedro Martínez era tretzè, però empatat a victòries amb el Joventut i el Monbus Obradoiro. La classificació de l'ACB deixa els verd-i-negres dotzens, i per tant classificats per a l'esmentada fase final. El desempat entre aquests tres equips, s'ha hagut de fer per l'average general, ja que encara quedaven enfrontaments directes. Així, els badalonins tenen un -84, els manresans un -94 i els gallecs un -140.

Respecte a l'aprovació d'aquesta proposta de l'ACB per unanimitat, el president del Baxi Manresa, Josep Sàez, comentava ahir que «a nosaltres ens hauria agradat jugar però ara és un moment en el qual els clubs hem d'estar units perquè el més important no és com acabem aquest any sinó com enfocarem la competició la temporada que ve des de la mateixa ACB. Cal que siguem una associació forta. Potser sí que hauria estat més lògic que haguessin jugat un play-off els vuit primers i no que es faci una fase final amb dotze. Des de Manresa podem tenir una opinió diferent però ens hem afegit a la majoria pensant en el futur».

Així, s'han classificat el Barça, el Reial Madrid, el Casademont Saragossa, l'Iberostar Tenerife, el Retabet Bilbao, el MoraBanc Andorra, el València Basket, el Kirolbet Baskonia, l'Unicaja, el San Pablo Burgos, l'Herbalife Gran Canària i el Joventut de Badalona. A més a més del Baxi Manresa, queden fora el Monbus Obradoiro, el Betis, l'UCAM Múrcia, el Fuenlabrada i l'Estudiantes.

Aquesta fase final es jugarà en una sola seu durant dues setmanes i amb els dotze equips distribuïts en dos grups de sis; els dos primers disputaran les semifinals i els vencedors, la final. L'ACB decidirà el dia 31 de maig si es juga o es cancel·la definitivament la competició. En la reunió d'ahir es va determinar que no hi haurà descensos però no va quedar clar si dos equips de la LEB Or pujaran i per tant deixaran un grup de 20 equips a l'ACB la propera lliga. Sobre això, Josep Sàez ha apuntat que «la posició de l'ACB és que no hi hagi 20 equips. Si no hi ha descensos, tampoc hi pot haver ascensos. Els clubs grans ja de sempre volen menys equips i a nosaltres, els petits, tampoc no ens interessa que la temporada que ve baixin quatre equips».



Un gran trasbals

Quan al present, Josep Sàez ha dit que «nosaltres volíem acabar la temporada. Fins i tot havíem fet una proposta generosa als jugadors, que tenien motivació per continuar competint. No ha pogut ser. En tot cas, tot plegat no deixa de ser un trasbals. Haurem de tornar els diners a la gent que havia comprat entrades per a algun dels cinc partits que ens quedaven al Congost i, pel que fa als abonaments, el club demana responsabilitat i que tothom hi posi el seu granet de sorra. Cal considerar que si sumem els partits que hem jugat a Europa, ja compensa els que hem deixat de jugar a la lliga com a locals».

Enguany, el Baxi Manresa ha provat sort en una competició europea, a la Champions. El tretzè lloc final pot donar dret a repetir la propera campanya. Segons Sàez, «això s'ha de decidir més endavant. L'Eurolliga és una cosa, i l'Eurocup i la Champions a veure com s'organitzen tenint en compte que el proper curs serà complicat. En tot cas, jugar-hi o no serà un tema pressupostari». En aquest sentit, el president del Bàsquet Manresa confia poder mantenir Baxi com a espònsor principal de l'entitat: «estem encantats amb ells. Ara mateix els inputs que tinc es que volen continuar amb nosaltres, tot i que hem de ser cautelosos perquè la situació és la que és. Pel que fa a equilibrar el pressupost d'aquesta temporada, estem treballant per aturar tant com puguem els efectes de la crisi que s'ha creat».

Malgrat els mesos d'inactivitat d'aquesta temporada, a la propera Sàez és del parer de començar «quan el públic pugui omplir el pavelló, mai abans, perquè és la nostra raó de ser».