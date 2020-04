Antonio Martín: «Vull agrair als clubs que hagin deixat de banda els seus interessos»

El president de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), Antonio Martín, té clar que la represa de la competició estarà condicionada per l'evolució de les mesures decretades per les autoritats sanitàries. «Volem compartir el dolor que vivim a l'ACB i en el si de tots els clubs pels terribles efectes provocats per la pandèmia, i molt especialment enviar una abraçada del món del bàsquet a les famílies que ho estan patint de manera directa. Tampoc volem oblidar un gran aplaudiment a tots els treballadors sanitaris i de tots els sectors que treballen diàriament per la salut i el benestar de tot el país», va dir Martín, i va afegir que «vull agrair a tots els clubs la seva confiança i haver deixat de banda els seus interessos individuals buscant el bé comú de l'ACB».

Martín va destacar que «s'ha acordat també per unanimitat el format que s'adequa millor a la difícil situació en què ens trobem avui en dia; una seu única que, seguint estrictes protocols per assegurar les màximes garanties que dictin les autoritats sanitàries, pugui resoldre el títol de la Lliga Endesa en un termini de dues setmanes de competició. De cara a triar la seu estudiarem totes les propostes, prenent com a primer criteri les garanties sanitàries». A banda de jugar-se una fase final com a continuació de la lliga per a dotze equips, una altra decisió important va ser la de determinar que no hi hagi descensos: «La totalitat dels clubs, davant la impossibilitat de disputar un terç de la lliga regular que falta, han entès que no s'han de produir descensos a la LEB Or».