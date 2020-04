El Barça cedeix els 'title rights' del Camp Nou per combatre el coronavirus

El FC Barcelona ha comunicat que cedirà els drets del nom del Camp Nou durant la temporada 2020/21 a la seva fundació per invertir aquests ingressos de patrocini en projectes per lluitar contra el coronavirus i les seves conseqüències, en una acció que el club considera "indispensable".

"La Junta Directiva ha aprovat cedir els 'title rights' del Camp Nou, corresponents a la temporada 2020/21, a la Fundació Barça per obtenir uns ingressos que s'invertiran en projectes de recerca per lluitar contra els efectes de la covid-19 a Catalunya i la resta del món", ha apuntat el club.

El FC Barcelona i la Fundació Barça, que aquest any celebra el 25è aniversari, consideren "indispensable" que en aquests moments de crisi humanitària s'activin tots els actius disponibles de l'entitat per lluitar contra la pandèmia i les seves conseqüències.

El Barça cedeix aquest actiu per primera vegada en la seva història, perquè els 'title rights' eren un actiu comercial que no s'havia explotat mai i que s'havia reservat per a l''Espai Barça' i la remodelació del camp, concessió que no es veu alterada per aquesta cessió temporal dels drets a la Fundació.

"El preu estarà entre els 15 i els 20 milions d'euros", ha explicat David Valero, expert en finances i investigador del futbol. "Si es supera la xifra de 20 milions, haurà estat un gran èxit del Barça", ha afegit.

Aquest matí la junta directiva de Josep Maria Bartomeu ha anunciat que buscarà un patrocinador que estigui disposat a pagar pels drets dels 'title rights' de Camp Nou de la temporada que ve i que cedirà tots els ingressos a la Fundació Barça, la qual els destinarà a la investigació per la lluita contra la Covid-19.

"Hi ha estudis que asseguren que els 'naming rights' del Camp Nou són els més valorats del món. De manera que el Barça podria cobrar uns 38 milions d'euros per temporada, una xifra per sobre de qualsevol altre club i estadi", ha explicat Valero. "El que passa és que ara el Barça el que està oferint és posar el cognom a l'estadi, no el nom. Es seguiria dient Camp Nou, però portaria el cognom d'una marca comercial. En aquest cas, el preu es rebaixaria un 50 o 60%".

Per la seva banda, Albert Deulofeu economista i figura important en la candidatura de Toni Freixa a la presidència del Barça a les eleccions de l'any 2015, ha dit a EFE que el Barça "està plantejant una operació a un any en uns paràmetres que no són comparables a la cessió dels 'title rights' que estan fent la resta de clubs europeus o que té previst fer el mateix Barça en el futur per períodes de 20 o 25 anys".

"L'especificitat d'aquesta operació provocarà que l'import que es pugui arribar a recaptar depengui molt de l'interès que tinguin algunes companyies a demostrar la seva responsabilitat social per tirar endavant l'operació", ha sentenciat Deulofeu.

La singularitat de l'operació plantejada pel Barça té un gran aspecte positiu per aconseguir una bona oferta: que tots els diners recaptats aniran destinats a la investigació contra el coronavirus. "I això avui ja ha sortit publicat a The New York Times. Ara tot el planeta està molt sensibilitzat amb aquesta causa i això pot provocar que algun patrocinador estigui particularment interessat en apuntar-se l'èxit, el qual des del punt de vista del màrqueting és molt suculent", assegura Valero.

Però l'expert en finances ha assegurat que també hi ha diferents aspectes que poden fer disminuir el preu de l'operació: "El primer és la situació econòmica mundial, que provocarà que hi hagi menys 'grans ofertes' i, per tant, que el preu vagi a la baixa. A això se li afegeix que el mateix Barça està acotant el període de negociació a abans de començar la temporada 2020-2021, la qual cosa fa que no pugui especular molt amb les ofertes perquè té la pressió del calendari. A més, també és negatiu per al preu que només ofereixi una temporada al contracte".

El 2018, la junta directiva de Josep Maria Bartomeu va anunciar que en l'última taxació pública els 'title rights' del Camp Nou havien estat valorats en 20 milions d'euros anuals. Llavors, es pensava en trobar una empresa amb la qual sufragar un terç del cost que estava pressupostat per a l'Espai Barça en aquest moment, uns 640 milions d'euros.

Diferents fonts van afirmar que s'havien interessat pels 'title rights' del Camp Nou empreses com la farmacèutica catalana Grifols, Mediapro, el conglomerat de la comunicació dirigit per Jaume Roures, i Scranton Enterprises, el grup d'empreses inversor format per la família Grifols i alts executius de l'empresa.

L'Atlètic de Madrid va vendre en 2016 als 'title rights' de La Peineta per 10 milions d'euros anuals durant cinc anys a l'empresa xinesa Wanda, la qual alhora té el 20% de les accions del club madrileny.

Un altre exemple és l'Allianz Arena, l'estadi del Bayern de Munic. La companyia d'assegurances alemanya paga 8 milions d'euros anuals al club bavarès per posar-li nom a l'estadi i, des del 2014, quan va adquirir el 8% de les accions del Bayern per 110 milions d'euros, es va assegurar l'opció de seguir donant nom a l'estadi fins al 2041.

A Anglaterra, el desglossament dels contractes no és tan clar perquè inclouen altres conceptes, com el logotip a la samarreta (en el cas de l'Arsenal i el Manchester City) o el finançament de la ciutat esportiva del club (en el cas del City).

De tota manera, els experts calculen que els 'gunners' ingressen uns 15 milions d'euros anuals per posar-li el nom d'Emirates al seu estadi, els mateixos que paga Etihad Airways als 'citizens'.