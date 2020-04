Jaume Carreter entra a la junta del Barça com a responsable dels equips no professionals

La junta directiva del FC Barcelona va acordar, en la reunió ordinària celebrada telemàticament ahir, nomenar com a nou membre Jaume Carreter, que serà el responsable dels esports no professionals. Segons va informar el club català, la junta ha nomenat Carreter, a petició del president, Josep Maria Bartomeu, ratificant així els acords que va aprovar en la sessió ordinària celebrada el 13 d'abril passat. Llavors no va poder fer-ho en comptar només amb tretze membres, després de les dimissions de dos vicepresidents (Emili Rousaud i Enric Tombas) i quatre directius (Maria Teixidor, Jordi Calsamiglia, Silvio Elías i Josep Pont). Nascut el 1960 (soci des del 2009), Jaume Carreter és un economista i empresari que dirigeix una plataforma especialitzada en l'àmbit dels recursos humans. D'altra banda, la junta va nomenat el doctor Joan Bladé com a responsable de la coordinació de les accions per combatre les afectacions produïdes al club per la crisi de la Covid-19.