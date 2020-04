L'associació de jugadors denuncia una manca d'empatia de l'ACB

?L'Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP) ha denunciat «la manca d'empatia» de l'ACB en anunciar la seva decisió per resoldre la lliga Endesa sense tenir en compte el «punt de vista» dels jugadors, i ha demanat que quan es reprengui la competició es faci «garantint la salut» dels esportistes. «Els jugadors volen desenvolupar la seva professió. Desitgen jugar a bàsquet, però no en qualsevol situació. S'ha de tenir absolutament clar que les condicions han d'estar d'acord amb les recomanacions de les autoritats», recull el comunicat. Per reprendre la lliga, suspesa des del 8 de març, l'ABP sol·licita «desenvolupar un protocol detallat i avalat. El retorn a la competició encara està per decidir i serem prudents en analitzar com es fa».