El Baxi Manresa ha tancat la temporada 2019/20 d'una manera no desitjada. La crisi del coronavirus, que va obligar a aturar la lliga Endesa el 8 de març, ha fet estralls a l'esport en general i en el bàsquet en particular. Dilluns, l'Associació de Club de Bàsquet (ACB) va resoldre, per unanimitat, donar per finalitzada la competició regular (faltaven onze jornades) i organitzar una fase final amb els dotze primers classificats en el moment de l'aturada. Com que el Baxi Manresa era tretzè (empatat amb el dotzè, el Joventut, i el catorzè, el Monbus Obradoiro), n'ha quedat fora.

Aquesta fase, si finalment es pot disputar (faltarà el vistiplau de les autoritats sanitàries), es jugarà en una seu única al llarg de dues setmanes i a porta tancada. An-dorra ha demanat ser-ne la seu i sembla que també els equips canaris hi poden estar interessats. L'ACB decidirà el dia 31 de maig, segons la situació de la crisi pel coronavirus en aquell moment, si finalment tira endavant aquesta fase final tan singular.

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha fet la seva valoració personal de la decisió de l'ACB de donar per finalitzada la lliga regular: «És un final de temporada atípic. M'hauria agradat acabar la lliga, jugar els partits que falten i amb públic. Però les circumstàncies no ho permeten. No tenim més remei que acatar la decisió que ha pres l'ACB, que, en el nostre cas, significa no jugar més, passi el que passi». Davant d'aquesta situació, Martínez té clar que «és el que hi ha. Ara el més important és que es vagi resolent la greu situació sanitària que ha afectat i afecta tantes persones arreu».

Alguns jugadors de la plantilla del Baxi Manresa també s'han expressat a les xarxes socials. Per exemple, Dani Pérez ha deixat clar a les xarxes socials que «ha tocat posar fi a la temporada. No com ens hauria agradat, però els esdeveniments manen. Segur que tornarem ben aviat».

Tenint en compte que el Baxi Manresa ja no competirà més aquesta temporada, el president Josep Sàez ha comentat que «donarem via lliure als jugadors; els que vulguin marxar, que marxin, i els que es vulguin quedar, que es quedin. Això tenint en compte que en la situació en què estem no és tan fàcil fer segons quins desplaçaments. Els que optin per seguir les properes setmanes a Manresa, ja sigui sols o amb les seves famílies, tindran les mateixes prestacions que fins ara i, tant aviat com es pugui, depenent de l'evolució de la pandèmia, posarem tot els mitjans de què disposem perquè els jugadors puguin entrenar-se, òbviament, sempre d'acord amb els nostres tècnics».