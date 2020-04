El futbol català estudia la congelació i reducció de les quotes del proper curs

El Sallent està pendent de la resolució final de la Federació Catalana de futbol per evitar el descens

mireia arso

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha celebrat aquest dijous la reunió telemàtica de la junta corresponent al mes d'abril. Els directius han aprovat, com s'esperava, donar per finalitzades totes les competicions de la temporada 2019-2020 que depenen de la pròpia federació, en les modalitats de futbol, futbol sala i futbol platja, atenent a la recomanació emesa per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, a proposta de la Mesa Sectorial de l'Esport de Catalunya.

A partir d'aquí, s'obrirà al llarg de les properes setmanes una consulta entre els clubs catalans per conèixer la seva opinió sobre com concloure els campionats, abans d'adoptar una resolució de forma posterior pel que fa a ascensos/descensos o la nulitat dels mateixos. Aquesta consulta finalment no serà vinculant i serà la pròpia federació la que prendrà la decisió final.

D'altra banda, la Federació Catalana ha decidit continuar amb l'estudi i confecció del programa econòmic de congelació i reducció temporal de les quotes federatives a clubs i federats de cara a la pròxima temporada 2020-2021, així com d'ajut a la tresoreria de les entitats. La presentació d'aquest paquet de mesures compensatòries es realitzarà en l'Assemblea General de la FCF, i en el supòsit que no es pugui celebrar en les dates habituals en motiu de la situació a causa de la Covid-19, es donarà a conèixer amb anterioritat a l'inici de les competicions.