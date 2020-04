Sito Rivera renova com a entrenador del Manresa FS

En ple confinament per l'estat d'emergència per la Covid-19 i la màxima incertesa que remou tota la societat en general, així com el futur més proper de les entitats i competicions esportives, el Manresa FS ha concretat l'ampliació del contracte de Sito Rivera, que dirigirà el conjunt manresà durant una temporada més. Després d'establir conversacions amb la direcció esportiva del club, ambdues parts han acordat les condicions del nou contracte, en què la principal novetat serà que Sito Rivera exercirà la supervisió i l'assessorament de la tasca dels entrenadors de les formacions base.

L'arribada de Sito Rivera en aquesta estranya temporada 2019/20 va suposar un punt d'inflexió en la plantilla del primer equip. Després d'un debut 'a cegues' amb derrota in-extremis al Pujolet davant el Cerdanyola, Sito Rivera es va estrenar amb victòria la jornada següent a Salou. A partir d'aquí, l'equip va entrar en una dinàmica molt positiva que es va traduir en una escalada contínua de posicions a la taula classificatòria. Així, l'equip va passar de temptejar els llocs de descens a catapultar-se als llocs de play-off d'ascens. Dotze victòries en setze partits avalen una renovació justificada. Amb la lliga inacabada, l'equip és tercer classificat a l'espera del que es decideixi davant la possibilitat de jugar-se el play-off d'ascens.

Sito Rivera ja havia dirigit l'equip la temporada 2004/05, en què el club militava a l'antiga Divisió de Plata (ara Segona Divisió). Aleshores, el poderós Polaris World Cartagena de Primera Divisió va picar a la porta amb una oferta important, per la qual Rivera es va veure obligat a fer les maletes a mitja temporada. No obstant això, va deixar una petjada inesborrable en aquest breu periple, i tant el club com ell mateix sempre havien confessat tenir comptes pendents per aquesta marxa prematura. Com ja és sabut, aquesta espineta es va poder treure amb la seva arribada per encetar la segona etapa a Manresa, el passat mes d'octubre. Ara tindrà l'oportunitat d'allargar aquest vincle.