Andreu Peralta: «Ens hem guanyat el dret de continuar dirigint el primer equip del CE Manresa»

El tècnic manresà dona per fet que es donarà per acabada la Tercera Divisió, que es deixarà la classificació com estava en el moment de l'inici del confinament, que es mantindrà el play-off d'ascens a Segona B i que no baixarà cap equip

El manresà Andreu Peralta ha dirigit el primer equip del CE Manresa les dues darreres temporades i amb uns més que destacats resultats. Això, malgrat molts problemes desestabilitzadors a la mateixa entitat manresana, com els econòmics, també els institucionals i ara la pandèmia del coronavirus. El curs passat, després de substituir Piti Belmonte abans de les vacances de Nadal (Peralta portava en aquell moment el juvenil A a Preferent) va aconseguir el retorn del club a Tercera Divisió després d'onze anys i, enguany, tot i que la lliga està inacabada, la classificació a la preuada categoria aconseguida l'estiu passat és una bona desena posició. La seva continuïtat no està ara com ara encara confirmada.



Com porta aquesta llarga etapa de confinament?

Bé, en el meu cas puc anar a treballar tot i que l'empresa on jo estic ja ha anunciat que farà un ERTO properament. És una situació que ens ha tocat viure i que mai havíem vist. Ara mateix, el futbol queda aparcat del tot perquè el que toca és vetllar per la salut. El primordial és que la família estigui bé, esperar que tot això passi; si és així, segur que el futur el veurem de manera més positiva.

Ha dirigit les darreres dues temporades el primer equip del CE Manresa, en què ha passat de tot, bo i dolent, i ara amb la cirereta del coronavirus?

És així. Primer et donen el primer equip quan estaves portant el juvenil i a mitja temporada. Això ja va ser una sorpresa que ni jo mateix em podia creure. Després, semblava impossible aconseguir l'ascens amb les condicions econòmiques que tenia l'entitat. Però el cert és que vam pujar a Tercera Divisió per mèrits propis; ens vam classificar segons, darrere de l'Andorra i vam superar el Girona C, un gran equip, en un play-off que no va ser gens fàcil. Aquesta temporada s'han mantingut els problemes de pagaments i tot i això, l'equip ha jugat molt bé. El mes de gener va plegar el president Luis Villa i va entrar una gestora, amb Ruth Guerrero al capdavant, per intentar endreçar el club conjuntament amb l'Ajuntament, i gràcies a la subvenció de la Federació Espanyola de Futbol. Però quan estàvem encarant la recta final de la lliga va arribar la crisi del coronavirus i va quedar tot aturat. A més a més, la setmana que es va decretar el confinament, s'havia de fer efectiu el sorteig a Nova York en el marc del partit de rivalitat amb l'Igualada, una interessant iniciativa, la del sorteig, per recaptar diners. En el nostre cas ens vam entrenar el dilluns 9 de març després de jugar el dia abans a la Pobla de Mafumet i res més, fins ara.

Ha mantingut el contacte amb la plantilla?

Lògicament hem intentat estar al cas els uns dels altres, però sobretot ho ha fet Jordi Jódar, el preparador físic. Ell va passar als jugadors unes rutines d'entrenament tot i que inicialment no es pensava que això es pogués allargar tant. En tot cas, els futbolistes són conscients del que han de fer, encara que sigui per ells mateixos, per sentir-se realitzats, més enllà de si es tornava a jugar o no.

Suposo que dona per acabada la competició?

Primer de tot és la salut. La proposta de la Federació Espanyola de Futbol és de no jugar el que queda de lliga, només els play-off d'ascens. No sé com ho faran tot i que s'ha de reconèixer que els primers classificats de cadascun dels grups de Tercera Divisió es mereixen lluitar per pujar de categoria. Els que es troben en posició de descens sembla que es poden beneficiar de la resolució federativa final, perquè diuen que no baixarà ningú. En el cas del CE Manresa estem tranquils. Per la nostra classificació som lluny dels play-off

i també de les posicions més calentes, per la part baixa. Penso que no s'ha d'arriscar la salut i per això és evident que no tornarem a jugar. Com a molt ho faran els primers classificats per poder determinar qui puja; ells han fet la feina i s'ho mereixen, encara que després de tantes setmanes sense competició, els equips necessitaran, els que acabin jugant, una reconstrucció física. I per la part de baix, considero que seria injust que equips com el Sants, l'Igualada o el Banyoles, haguessin de baixar sense haver-se pogut completat la competició

Així, pel que sembla, el CE Manresa no tornarà a jugar aquesta temporada?

Segurament que serà així. Però s'ha d'acabar d'aclarir tot plegat. No hi ha res oficial, i en futbol no hi ha mai res el 100 % segur. No es pot parlar més del compte.

A la plantilla del primer se'ls deuen dos mesos d'endarreriments i queda pendent el període la inactivitat. Han parlat amb la gestora al respecte?

En relació amb els endarrerits hi ha un compromís per part de la gestora. Pel que fa a aquests mesos sense activitat n'hem d'acabar de parlar. En el meu cas particular quan es va negociar el que ens devien em van retallar molt la mensualitat, que ja de per si no era molt important. Segur que és de les més baixes de Tercera Divisió, sinó la més baixa. Em van dir que no es podia mantenir el pressupost inicial amb el que es van trobar els directius de la gestora.

Han parlat de la seva continuïtat?

No, encara no hem parlat de res. Quan la Federació determini que no es juga més, haurem de començar a parlar, de negociar. Per part meva és clar que m'agradaria quedar-me perquè estem parlant de casa meva, del club de la meva ciutat. Considero que el quadre tècnic ens hem guanyar el dret de continuar al CE Manresa, però no depèn només de mi.