Tebas: «És molt probable que s'hagi de jugar a porta tancada fins al desembre»

El president de Laliga, Javier Tebas, ha lamentat la "demagògia" que hi ha al voltant de el "temes dels test" per als futbolistes, una mesura que "centenars d'empreses" a Espanya van a prendre per "garantir la seguretat" dels seus empleats , al temps que ha insistir que les competicions acabaran i que "hi haurà descensos".

"En el tema dels test hi ha molta demagògia, no farem res diferent a altres companyies com Seat i altres, que estan fent test als seus treballadors per a la tornada al seu treball, per tenir la seguretat de tots. L'única cosa diferent és per ser una activitat esportiva que estem parlant amb el CSD coordinant amb el protocol ", va afirmar sobre una qüestió candent de l'actualitat.

Tebas va participar en l'entrevista telemàtica 'ADEA Connecta', on va explicar les fases que ha anat seguint LaLiga per afrontar la crisi del coronavirus i va respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació, durant prop de dues hores. "No m'agrada l'expressió 'test massiu', seran segons els empleats que tinguis. Nosaltres hem anat al mercat i ens han donat aquest servei com a centenars d'empreses d'aquest país, per intentar reactivar l'economia. No opino del que passa a la sanitat pública ", va afirmar.

El president de LaLiga va confirmar la carta enviada als clubs aquest mateix divendres per informar sobre el retard d'aquestes proves que estaven previstes pel 28 d'abril. Tebas ha apuntat que esperen el protocol del Consell Superior d'Esports, en mans del Ministeri de Sanitat. "És clar que ens deixen fer test, els hem retardat, en l'ús que estableix el Reial Decret que van treure. Nosaltres esperem que sigui aprovat el protocol i llavors estableixes les dates de les proves", ha explicat sobre aquest retard.

A més, Tebas, que va citar en diverses ocasions el comunicat de la UEFA del dia anterior insistint en la importància d'acabar les lligues, va deixar clar que l'escenari que contemplen és aquest. "Estic segur que anem en aquesta direcció", ha apuntat.

D'altra banda, davant les moltes preguntes al respecte i d'un possible cas de força major, Tebas va assegurar que no hi haurà lligues de més de 20 equips. "No hi haurà ampliació de categories. LaLiga, amb més de 80 contractes, reparteix els seus drets audiovisuals, prop de 2.200 milions d'euros, a un model de 20 clubs, suposaria una modificació de tal nivell que perjudicaria a tothom", va dir.

"Estic plenament segur segur que hi haurà descensos. No tenim la capacitat de tenir més equips en LaLiga Santander, però com que jugarem, serà al camp on es decidirà els equips que baixen", va afegir, demanant als jugadors que s'informin bé i que no caiguin en "rumors" i "enganys" que apunten que no hi hauria descensos si no es competeix.

L'estratègia de LaLiga

Tebas va dedicar l'inici de la seva intervenció per explicar l'estratègia de LaLiga davant la pandèmia de la Covid-19, la qual va dividir en cinc fases. "Som 42 clubs, indústries, empreses, el 1,37 del PIB d'Espanya, 180.000 llocs de treball. Tenim molta responsabilitat i hem de minimitzar el màxim el dany, a la incertesa de la tornada a la competició", va recordar.

"La primera fase ha estat una fase d'elaboració de calendaris i alternatives de quan tornar a entrenar i a jugar, també amb la UEFA i la resta de lligues d'Europa perquè ha de ser un calendari coordinat. És evident que ens anirem al juliol i fins i tot l'agost i això ens preocupa per a la següent temporada. Es van establir diverses alternatives, jugant com fins ara o per blocs, primer les lligues i després Europa. La sensació és que acabarem amb el model de bloc ", va relatar.

"Es va iniciar la segona fase, evolució dels danys que podem tenir si no juguem o si juguem a porta tancada, 1.000 milions o 300 milions d'euros seria el dany. Es va establir l'estratègia en un àmbit laboral dels ERTE i acords. Aquesta crisi afecta molt més als grans clubs. la tercera fase que vam iniciar va ser el desenvolupament d'un protocol sanitari per quan tornéssim a entrenar. és evident que hem de tenir l'autorització de l'autoritat sanitària per a la tornada, però la nostra obligació és estar preparats per si ens diuen que demà podem tornar. També hem treballat en aquesta fase els problemes de tresoreria ", va afegir.

Algunes fases s'entremesclen, va dir Tebes. "Ve la quarta fase, és el protocol de com jugarem a porta tancada. També analitzem com es resol el tema dels contractes que acaben el 30 de juny. La gran part de contractes estableixen que són per temporada, si aquesta s'allarga queden automàticament allargades. També caldrà seure amb els teleoperadors ", va afirmar.

"Ja en la cinquena fase estem preveient el que pot passar a la següent temporada. És molt probable que s'hagi de jugar a porta tancada fins al desembre. No serà fàcil la tornada del públic als estadis. Va a afectar els límits salarials i el mercat de venda de jugadors serà molt petit ", va acabar.