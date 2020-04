Asis Boukhress rellevarà Miquel Bonilla a la coordinació de la base del Manresa FS

Canvis al Manresa FS. A partir de la propera temporada, el jugador del primer equip i tècnic del cadet A, Asis Boukhress, serà el coordinador general de la base en substitució de Miquel Bonilla, que deixa el càrrec de comú acord amb l'entitat manresana.

Bonilla ha estat en diverses etapes al Manresa FS, fins i tot com a entrenador del primer equip, però sobretot en la faceta de coordinador i tècnic de la base. En l'actualitat, a més a més de portar la coordinació era l'encarregat de dirigir l'equip juvenil a la màxima categoria de la Divisió d'Honor.

Asis Boukhress, que de fa unes temporades entrena equips de la base, a més a més de formar part de la plantilla del primer equip, tindrà com a adjunt de la coordinació Marc Cirera, un altre tècnic jove del club que fa un pas endavant amb aquest nou càrrec. Tant Asis Boukhress (en principi no dirigirà cap equip) com Marc Cirera tindran la supervisió d'Àngel Català, que alhora és el director esportiu del primer equip.