El Barça ajorna la renovació de Ter Stegen uns mesos

La renovació del contracte de l'alemany Marc Ter Stegen (Mönchengladbach, 1992) es troba en via morta a causa de la crisi sanitària per la Covid-19 ja que el FC Barcelona considera que no és prioritària, per la situació econòmica de la institució davant el coronavirus , encara que sí estratègica.

Així ho apunta avui diumenge el diari 'Sport', que cita una comunicació entre el FC Barcelona i el representant de l'jugador, Gerd Vom Bruch, a qui el club ha traslladat la seva indisposició a hores d'ara, a l'espera d'un panorama més clarificador per enviar-li una oferta definitiva.

Ter Stegen finalitza la seva relació amb el Barcelona el 30 de juny de l'any 2022, però la continuïtat del porter blaugrana és una aspiració que té el club, donat l'excel·lent rendiment que ha donat l'alemany des que es va incorporar a la temporada 2014 -15.

En aquell curs, el jugador va quedar relegat per disputar la Copa i la Lliga de Campions, mentre que el xilè Claudio Bravo va ser el titular indiscutible a LaLiga. Els dos van quallar una destacable temporada, ja que el Barcelona va guanyar el triplet, però Ter Stegen no en tenia prou amb la Champions i la Copa.

Després d'una nova temporada veient els partits de LaLiga des de la banqueta, la pressió que va exercir va acabar amb Bravo fora de el Barcelona a la 2016-17, i Ter Stegen sent el titular indiscutible en LaLiga i la Lliga de Campions fins a la data, esdevenint una de les peces més valuoses de l'onze barcelonista.