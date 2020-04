El CG Puigcerdà es jugarà la lliga amb el Txuri Urdin del 12 al 20 de setembre

arxiu particular

Barnola, tècnic del CG Puigcerdà arxiu particular

La Federació Espanyola d'esports de gel (RFEDH) ha comunicat als clubs implicats el canvi de normativa que afecta el desenllaç de la competició estatal d'hoquei gel, interrompuda sobtadament el mes de març arran de l'aparició de la Covid-19.

Sempre que les autoritats ho permetin, el play-off final de la lliga entre el Txuri Urdin de Sant Sebastià i el Club Gel Puigcerdà es disputarà el mes de setembre i amb nou format: tres partits en comptes de cinc. El dissabte 12 de setembre es jugaria el primer partit al Palau de Gel de Puigcerdà. El dissabte següent, el 19 de setembre, es disputaria el segon a Donosti i, si fes falta un partit de desempat, aquest també es disputaria a la capital guipuscoana el dia següent, el 20 de setembre.

Els dos clubs disputaran aquesta final amb l'al·licient d'aconseguir un nou títol en el seu palmarès i el premi econòmic corresponent. Dos conjunts que ja es van veure les cares fa un any en una final molt igualada i que es va resoldre en els instants finals del cinquè partit a favor dels bascos. Tot i la bona progressió dels ceretans en el tram final de la lliga, on els nois d'Hilario i Barnola van batre en el temps afegit al gran favorit al títol, el Barça Hockey Gel, els del País Basc continuen essent els favorits com a vigents campions les tres darreres campanyes. Un equip que a més, segurament es reforçarà de cara a la temporada que ve, coneixedor de la importància de guanyar dues lligues en una sola temporada.

Aquesta setmana també s'ha sabut que el representant de la lliga espanyola a la propera Continental Cup serà el campió de la fase regular, el Barça Hockey Gel. Una decisió emparada amb una indicació de la Federació internacional IIHF per la qual es va determinar que els guanyadors de les fases regulars serien els escollits en el cas que no s'haguessin pogut acabar els play off.

L'entrenador ceretà Salva Barnola valorava la decisió dient que «no podem fer una altra cosa que resignar-nos davant d'aquesta determinació. Hauria estat interessant per als nostres joves jugadors haver pogut disputar la Continental Cup com a primera experiència internacional. Ens queda, però, lluitar per la lliga».