Connexió Qatar-Castellfollit del Boix

Hom es pot preguntar quina relació pot tenir el ric estat asiàtic de Qatar i el bonic poble bagenc de Castellfollit del Boix. El lligam ve donat per la compra de la finca cal Pons, d'aquesta població del Bages, per part del reconegut pilot de cotxes i xeic qatarià Nasser Al-Attiyah, diverses vegades guanyador del prestigiós Dakar.

Fa poc més d'un any, Al-Attiyah va adquirir aquesta propietat a Joan Esteve, un dels socis de la farmacèutica Esteve. Això, amb l'assessorament d'un altre especialista dakarià, el copilot bagenc Moi Torrallardona. El pilot qatarià aspira a muntar, a cal Pons, un ranxo de motor, a l'estil del que té el seu amic, el pilot de motos italià Valentino Rossi, a Tavullia, a la província de Pesaro i Urbino, a Itàlia, encara que amb unes intencions, en principi, ben diferents.

Rossi va decidir omplir el buit deixat per la mort del seu gran amic Marco Simoncelli, el 2011, construint una gran instal·lació en la qual es poguessin practicar totes les especialitats relacionades amb el motor, en especial la velocitat amb moto. Aquest ranxo ja fa anys que funciona i actualment, i a través de l'empresa de roba i material motociclista Dainese, aquesta instal·lació a Tavullia s'ha convertit també en una acadèmia de futurs pilots. El preu d'una master class del mateix Rossi és d'uns 750 euros al llarg de tota una jornada, inclosa la visita al museu de Marco Simoncelli.

En el cas d'Al-Attiyah la intenció no és convertir cal Pons en una escola, sinó en un parc de motor en el qual es puguin practicar especialitats com el car cros, els buguis o les relacionades amb la moto, però sempre de forma privada per al gaudi del pilot qatarià i dels seus amics. Ja en l'actualitat, Al-Attiyah passa temporades a Castellfollit del Boix.