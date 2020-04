L'Avinent ha viscut la temporada més curta però de les de més èxits de la història

Gairebé segur que aquesta serà la temporada més curta que haurà viscut l'atletisme en general i el manresà en concret. La crisi pel coronavirus i el consegüent estat d'alarma ha trastocat tots els calendaris previstos, sobretot a l'aire lliure, i es preveuen que poques competicions o cap es podran dur a terme aquest estiu, per la mateixa situació de la pandèmia, però també perquè els atletes no tindran temps material per posar-se en forma després de moltes setmanes sense els entrenaments reglats per a cadascuna de les especialitats atlètiques.



Malgrat això, l'Avinent Manresa ha viscut de manera molt intensa una part del curs, amb molt bons resultats en les deu primeres setmanes d'aquest 2020, des del primer de gener fins al cap de setmana anterior que es publiqués el decret d'estat d'alarma.



La millor fita esportiva, sens cap dubte, ha estat la setena posició de l'equip absolut femení assolida a la Copa d'Espanya Iberdrola de clubs en pista coberta disputada a València, que supera el vuitè lloc a la Divisió d'Honor del 2017. A aquest èxit, els atletes de l'Avinent Manresa hi han afegit un grapat de brillants actuacions. Títol de l'equip màster femení en l'estatal de clubs en pista coberta disputat a Sabadell; ascens de l'equip masculí a la màxima categoria catalana de clubs en pista coberta i primer lloc català B.



En cros, l'equip femení va ser cinquè a l'estatal viscut a Sòria; títol català de l'equip femení en cros llarg i de l'equip mixt de relleus; bronze català de la formació masculina de cros llarg.



Primer lloc català de l'equip sub-16 en pista coberta; subcampionat català indoor de l'equip màster femení i del sub-20 masculí. Bronze català de l'equip absolut femení en el català de clubs en pista coberta. L'equip sub-16 masculí,cinquè a l'estatal de clubs de pista coberta de Saragossa. El sub-20 femení, setè en la Copa d'Espanya en pista coberta a Antequera. L'equip femení, setè a l'estatal de mitja marató a Sagunt. Títol estatal de Mar Juárez en 50 km marxa a Torrevella. Dues medalles als estatals de llançaments llargs a Castelló (1/1/0); dues més a l'estatal sub-18 de pista coberta a València (1/1/0) ; cinc metalls a l'estatal màster indoor a Antequera (3/0/1); quatre finalistes a l'estatal absolut de pista coberta, a Ourense; quatre medalles en el català absolut indoor (0/1/3); també indoor, sis medalles en el català sub-20 (2/2/2), sis més en el català sub-18 (1/2/3), sis en el català sub-16 (4/1/1); i sis en el català sub-14 (3/2/1).



Dues medalles al català de cros (0/0/2) ; tres en el català combinades indoor (0/2/1), una en el català sub-23 (1/0/0); tres en el català de marxa en ruta (0/2/1); cinc en el català de llançaments (3/1/1); quatre millors marques absolutes de l'entitat en pista coberta (400 femenins, 60 tanques femenins, 1500 femenins i 800 masculins).



Un rècord absolut de Manresa en 50 km marxa femení i una millor marca catalana sub-14 en pista coberta en 600 llisos femenins.



Hi ha veus acreditades que auguren la possibilitat de que a la tardor es pugui reprendre l'activitat atlètica de competició. En aquest sentit, la Federació Espanyola treballa en la possibilitat de reconduir el calendari estatal. En aquest sentit, l'Avinent Manresa està pendent, entre altres campionats, de la lliga de clubs femenins de Divisió d'Honor, que a hores d'ara està ajornada provisionalment però no suspesa definitivament.