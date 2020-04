La Lliga Femenina de bàsquet s'ampliarà a setze equips

La Federació Espanyola de Bàsquet i els 14 clubs de Lliga Femenina Endesa han acordat que no hi hagi descensos aquesta temporada i que sí es duguin a terme els ascensos previstos des Lliga Femenina 2, de manera que la propera temporada seran 16 els equips participants en la màxima categoria del bàsquet femení.

Segons ha informat la FEB en un comunicat, aquest dilluns s'ha celebrat la reunió telemàtica entre l'organisme i tots els equips de la primera divisió de l'bàsquet femení espanyol. En aquesta trobada, totes les parts han acordat "per unanimitat" que no hi haurà descensos i sí dos ascensos, quan encara falta saber com conclou la temporada.

"La Federació Espanyola de Bàsquet emetrà una resolució a final de la present setmana, que comunicarà prèviament als clubs implicats, en la qual es determinarà el procediment pel qual es resoldrà la present Lliga, un cop contrastada la dificultat de continuar disputant-la", va avançar la FEB.