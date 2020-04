El CE Manresa acomiada l'entrenador Andreu Peralta

Andreu Peralta ja no és l'entrenador del primer equip del CE Manresa. Ahir, la junta gestora del club li va comunicar la decisió de no comptar amb els seus serveis de cara a la propera temporada. En el seu lloc, el club blanc-i-vermell aposta per Ferran Costa, un tècnic resident a Manresa, actualment ajudant de Xevi Molist a la banqueta del Terrassa, equip igualment de Tercera Divisió que està pendent de si pot jugar el play-off d'ascens a Segona B.

Fa uns anys, Costa va tenir una curta però profitosa experiència al juvenil A del CE Manresa, salvant-lo del descens quan militava a la Lliga Nacional. La temporada següent va agafar el juvenil del Gimnàstic de Manresa a Divisió d'Honor aconseguint la permanència, un objectiu que no va poder materialitzar el curs següent. Ferran Costa és entrenador UEFA PRO; ha tingut experiències com analista del UniónUnión Berlín (Alemanya), Pumas (Mèxic) o Sandefjord (Noruega). Ferran Costa també farà les funcions de director esporti, que també engloba la coordinació del futbol base.

A banda d'Andreu Peralta, el CE Manresa tampoc no compta amb el secretari tècnic Xavier Ribera, el segon entrenador Joan Marín i el preparador físic Jordi Jódar. Sigui com sigui, el club ha agraït la dedicació de tots ells. Andreu Peralta, un tècnic de la casa que ha passat per la majoria d'equips de l'entitat, va ser l'artífex la temporada passada de l'ascens a Tercera Divisió, després d'onze anys de no ser-hi; aquesta campanya ha aconseguit la permanència de forma folgada, classificant-se en desena posició abans de l'aturada per la crisi del coronavirus.

Ahir mateix, Peralta manifestava que «és injust. Han al·legat que volen fer un canvi de projecte però ara veiem que tots els rumors que hi havia al respecte fa unes setmanes s'han complert. El temps ens ha donat la raó. El que volia aquesta gestora era fer neteja de tots aquells que no volien. Jo puc entendre que puguin comptar amb la gent de la seva confiança, però no amb mentides. Les coses s'han de fer d'una altra manera perquè ens han enganyat. S'han de fer de cara i aquesta gestora no ho ha fet. En tot cas estic satisfet per la feina feta sobretot aquests dos darrers anys; vull agrair als anteriors presidents, José Luis Correa i Luis Villa la seva confiança i també dono les gracies a l'afició pel suport que sempre m'ha donat i als jugadors que he dirigit. El CE Manresa és un club al que sempre estaré agraït».

Per part del club manresà, el seu portaveu, Francesc Sòria ha comentat que «el motiu del canvi es deu a tres premisses, la sostenibilitat, la proximitat i l'organització, en un intent, dintre del que puguem, de professionalitzar l'entitat. El que si que tenim clar, respecte al primer equip, és que farem un pressupost que s'adigui a la capacitat del club. Això no vol dir que no intentarem mantenir el bloc de la plantilla d'aquesta temporada, però segurament amb un altres paràmetres econòmics».

La junta gestora que presideix Ruth Guerrero té pendent l'assemblea de convocatòria d'eleccions. Segons Francesc Sòria «degut al coronavirus està tot congelat, també federativament, com si el temps no hagués corregut. Ara bé, mirarem de fer la trobada de socis tant aviat com sigui possible, tot i que pot ser després de l'estiu. El que puc avançar és que bona part de la gestora actual formarà una candidatura».