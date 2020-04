El govern de França dona per acabada la lliga d'aquesta temporada

Mbappé i Neymar hauran d'esperar per veure si es ratifica el títol de lliga per al PSG

El primer ministre francès, Édouard Philippe, ha anunciat aquest dimarts que dóna per finalitzada a França la temporada 2019/2020 de futbol i de la resta d'esports professionals per raons sanitàries. "La temporada 2019/2020 no podrà reprendre", ha dit davant l'Assemblea Nacional a la presentació de el pla amb el qual el país tornarà progressivament a la normalitat a partir del pròxim 11 de maig.

Philippe ha destacat davant els diputats que totes les grans manifestacions esportives, culturals i altres actes amb més de 5.000 persones no podran celebrar-se abans de setembre. Però ha fet referència concreta a la temporada de futbol, ??en un moment en què la Lliga francesa treballava en diferents opcions per acabar dins el calendari fixat per la UEFA.



En aquest context, les instàncies de el futbol francès hauran de reunir-se en els pròxims dies per prendre decisions sobre la classificació i sobre quins equips aniran l'any que ve a les diferents competicions europees. La declaració del primer ministre deixa en suspens també la disputa a França de la Lliga de Campions, en què seguien amb vida el París Saint-Germain, classificat ja per a quarts de final, i el Lió, en bona situació per aconseguir-ho després l'anada disputada contra la Juventus de Torí.



Més enllà de la al·lusió directa a el futbol, ??el cap de Govern no ha detallat el tipus de competicions que es veuran afectades.Philippe sí que va avançar que serà possible practicar activitats a l'aire lliure més enllà de el límit d'un quilòmetre autoritzat fins ara, però va deixar clar que no es poden efectuar ni esports col·lectius ni de contacte, així com tampoc la pràctica d'esports en llocs coberts. Aquesta prohibició impedeix que els equips puguin tornar als entrenaments.