El comentarista televisiu i radiofònic Michael Robinson ha mort als 61 anys

Michael Robinson, exjugador de de futbol i comentarista televisiu i radiofònic, ha mort aquest dimarts als 61 anys després de lluitar contra el melanoma amb metàstasi que patia des de desembre de 2018. Tot i que la malaltia es va revelar com a incurable des de l'inici, va seguir treballant com a Movistar + i a la Cadena SER gairebé fins a l'últim dia.

Robinson, nascut a Leicester, va estar sempre vinculat a la història del Liverpool, tot i que va debutar el 1975 a les files del Preston North End. D'aquí va passar a el Manchester City i després al Brighton abans de recalar, el 1983 en els reds, definitivament l'equip de la seva vida, tot i que només va jugar dues temporades. Així i va tenir temps de conquerir una Lliga, una Copa de la Lliga i la Copa d'Europa de 1984, a la tanda de penals davant la Roma. A Espanya va ser jugador de l'Osasuna on va marcar dotze gols en tres temporades.

A més de les seves aparicions televisives i radiofòniques, Robinson va ser fins i tot portada de diversos videojocs com el PC Futbol.

L'anunci de la seva mort s'ha fet a través del seu propi compte de Twitter: «Amb una gran tristesa us comuniquem la defunció de Michael. Ens deixa un gran buit, però també innombrables records, plens del mateix amor que li heu demostrat. Us estarem eternament agraïts per haver fet a aquest home tan feliç; mai va caminar sol. Gràcies»