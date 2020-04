«Psicològicament, la situació és estranya, la moto és la nostra feina i també la nostra vida»

Com a tots els esportistes, la crisi del coronavirus també afecta els especialistes en motociclisme sigui quina sigui la modalitat. També és el cas del de Súria, que té com a objectiu prioritari el World Enduro Supert Sèries (WESS)

Als 23 anys, el surienc Josep Garcia ja ha estat campió del món enduro (el 2017 en E2) i d'Espanya. Als quatre, aquest pilot del Red Bull KTM Racing Factory Team ja pilotava una Cota 25. En aquesta estranya temporada per la crisi del coronavirus, Garcia va dominar l'única prova de l'estatal que s'ha pogut celebrar, a Antas, a Almeria, malgrat els problemes físics que va tenir. Com tots els esportistes, el corredor de Súria s'ha de preparar a casa i, en el seu cas, sense poder pujar a la moto.



Com porta aquestes setmanes de confinament?

Doncs ara ja comença a costar. Ens estem entrenant a casa, preparant-nos físicament per al dia que puguem agafar la moto. Hem de mirar d'estar bé en aquest aspecte tot i que el més important és fer cas del que ens recomanen, quedar-nos confinats per preservar la salut de tots i perquè això s'acabi com més aviat millor. Les autoritats sanitàries saben millor que ningú el que cal fer.

Pot explicar com és el seu dia a dia, com manté el nivell físic?

No tinc un gimnàs a casa, la veritat, però faig corró, pesos, entreno força el cos per mantenir-me al màxim de bé físicament.

No poder agafar la moto és un hàndicap per als pilots però també és cert que tots es troben en la mateixa situació. Psicològicament, com està?

A mi personalment m'afecta el fet de no poder anar amb moto; no penso en si els altres poden fer-ho. És trist, difícil, però la salut és ara el més important; també en el meu cas, recuperar-me al 100% de la lesió que em vaig fer al dit. En definitiva, tinc moltíssimes ganes que això s'acabi i de poder sortir a la muntanya, que és el que ens agrada. Psicològicament és una situació estranya perquè és la nostra feina, el nostre hobby, la nostra vida ...

Del Campionat d'Espanya només s'ha pogut disputar una cursa, que va ser la d'Antas, i en la qual va guanyar però també es va lesionar.

A Antas es va celebrar la primera cursa del Campionat d'Espanya. Hi vaig córrer amb una moto nova, una KTM 350, i la vaig afrontar amb moltíssimes ganes. I és que quan canvies de moto tens aquesta cosa de saber com anirà i em vaig sorprendre a mi mateix. En la segona jornada vaig tenir algunes caigudes i en una em vaig fracturar el metacarpià però el dimarts següent el va poder reparar el doctor Xavier Mir, que va fer un treball increïble. Ara mateix ja estic pràcticament al 100%.

Podria dir-se que aquesta aturada li ha anat bé per recuperar millor el dit de la mà?

És clar que l'aturada m'ha servit per recuperar el dit millor però tenia dues setmanes de marge abans d'afrontar la segona prova, a Valdecaballeros; en tot cas, hi hauria participat igualment.

Els fisioterapeutes expliquen que en la seva feina, sense tenir contacte amb els pilots, és complicat poder tractar-los bé; com s'ho ha fet per la lesió al dit?

La lesió del dit l'he portat a distància amb el doctor Xavier Mir, i tant el guix com els punts me'ls vaig treure a casa conjuntament amb la meva xicota, que em va ajudar. Pel que fa a la fisioteràpia, jo he fet el que és bàsic i necessari. Moure el dit, vigilar que cicatritzés bé, desenganxar la ferida del que són els teixits interiors, etc. Era una lesió senzilla i m'ha sortit bastant bé.

Com ha dit, a la cursa d'Antas va estrenar la KTM 350. Els seus temps van ser molt ràpids com ens tens acostumats ...?

Sí, ja tenia ganes d'un canvi. Feia 4 anys que estava amb la 250 i em vaig sentir molt còmode sobre de la moto, també durant tota la pretemporada. Em vaig sorprendre a mi mateix i vaig veure que havia fet un passet més.

I pel que fa al World Enduro Super Sèries (WESS), segons el calendari que hi ha publicat a la seva pàgina web, hauria de començar el juny a Polònia. Com afronta el teu tercer any en aquest certamen?

A veure com i quan ens podrem entrenar. És una situació estranya, es van anul·lant carreres i veig complicat començar al juny.

Hi ha gent que pensa que si estigués competint en el Campionat del Món en lloc del WESS, ja n'hauria guanyat una altra edició. Com ho veu?

Quan em diuen això sempre dic que mai se sap perquè en un any passen moltes coses. M'he decantat pel WESS, que m'està aportant moltes coses noves, reptes que m'agraden moltíssim.

Amb aquesta aturada obligada, hi haurà proves de l'estatal que hauran de canviar de dates i es poden sobreposar els campionats. El WESS tindria preferència?

Òbviament, el WESS té preferència. És un campionat internacional i estic amb KTM Factory principalment per córrer aquest campionat. Espero que la Federació Espanyola de Motociclisme intenti mirar les dates d'aquest esdeveniment i que no coincideixi amb l'estatal.

En aquesta temporada tan diferent, quins són els seus objectius en els dos campionats?

L'objectiu és estar el millor possible físicament en totes les carreres per evitar petites lesions. Donar el millor de mi en cadascuna per optar per la victòria.

Quant als Sis Dies d'Enduro (ISDE), la Federació Internacional ja va anunciar fa unes quantes setmanes que s'ajornaven fins al 2021 al mateix lloc i en les mateixes dates. Una mala notícia per a la seva especialitat.

Sí, és clar, però el primer és la salut i el benestar de tots. Per això no veig clar que comencem al juny el WESS. No sabem què passarà perquè hi ha pilots italians, anglesos, alemanys, espanyols ... i si estan anul·lant carreres d'agost com les ISDE, no se sap.

Espanya té pilots de moltíssim nivell i molt ràpids per fer coses importants als Sis Dies Internacionals d'enduro. Veu possibilitats a curt i mitjà termini d'estar al p0di o de guanyar en la categoria del Trofeu?

Espanya té actualment grans pilots, un gran equip. L'únic que necessitem és una mica més de sort. Sempre ens passa alguna cosa. Pilots, nivell i gas n'hi ha així que crec que en el 2021 afrontarem la cursa amb moltíssimes ganes i anirem a per totes.