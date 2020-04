Ryan Toolson comença les vacances i viatja als EUA

Ryan Toolson ha deixat Manresa per viatjar als Estats Units un cop el seu club, el Baxi, ha donat via lliure als seus jugadors perquè agafin vacances. La plantilla, amb alguna excepció, es trobava a la capital del Bages en espera de quina era la decisió final de l'ACB.

La família Toolson ha fet saber la seva marxa a través de les xarxes socials. La seva esposa, Jess Toolson, ha agraït «un any increïble que no oblidarem mai». Tot i que Toolson té una any més de contracte, la darrera frase a Jess deixa com a incògnita el seu retorn: «Manresa serà un lloc que sempre considerem a casa sense importar el que sigui en el futur».