La futbolista santfruitosenca Paula Fernández renova per un any amb el Rayo Vallecano

La migcampista santfruitosenca Paula Fernández ha renovat aquest dimecres per una temporada amb el Rayo Vallecano femení, fins a 2021, segons ha informat el club madrileny.

Paula Fernández, de 20 anys, va arribar a el Rayo a 2019 procedent del Màlaga i aquesta temporada, fins a la suspensió de l'campionat, havia disputat 20 partits, 13 com a titular, i havia marcat un gol.

Sobre la seva renovació, ha declarat que "estic contenta de tenir ja tancat el meu futur al mes d'abril, de continuar al Rayo Vallecano y també pel fet que hagi estat una de les primeres jugadores que el club ha volgut tenir lligades de cara a la pròxima temporada. El cert és que en el meu primer any al Rayo, m'he sentit molt a gust tant pel que fa al club, com amb les meves companyes d'equip i el cos tècnic. He anat guanyant força protagonisme a l'equip tot i que el més important és que hem anat creixent i evolucionant com a conjunt jornada a jornada".

També ha afegit que "he estat molt a gust a Madrid perquè he pogut donar continuïtat als meus estudis. Ara precisament estic en plena època d'uns exàmens que estem fent des de casa, aquí a Madrid, on estic confinada des que es va prendre la decisió al respecte. Haver tancat la renovació, també em permet poder-me centrar en els estudis tot i que, evidentment, el que més m'agradaria estar fent ara, és disputar els 9 partits de lliga que encara s'havien de jugar. Però tinc clar, com tothom, que la prioritat ara és la salut i donar-li la volta a la situació que estem vivint al llarg dels dos últims mesos".

La futbolista bagenca va ser una habitual de les categories inferiors de la selecció espanyola, amb la qual va ser campiona d'Europa sub-19 el 2017 i campiona d'Europa sub-17 el 2015.

Paula Fernández és la segona jugadora que renova el Rayo femení per a la temporada després de la extrem internacional espanyola Sheila García